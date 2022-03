MasterChef Celebrity. La furia de Mica Viciconte con Juariu: “¡No se escucha!”

Este lunes en MasterChef Celebrity (Telefe), se vivió un profundo clima de tensión. En esta oportunidad, no fue la falta de tiempo la que le jugó una mala pasada a Micaela Viciconte sino que lo que le complicó las cosas fue el difícil desafío al que tuvo que enfrentarse. En tanto, la modelo se mostró frontal, como en cada gala, y desató su furia en contra de su compañera Juariu.

Todo comenzó luego de que el jurado anunciara que durante el transcurso de esta semana todos los participantes del certamen competirán por estrellas y que solo uno se salvará de la gala de eliminación. El reto que impusieron Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui fue dividir a los integrantes en dos equipos de cuatro personas pero con la difícil tarea de que se comuniquen a través de un muro que los separaba.

Mica Viciconte explotó contra Juariu en MasterChef Celebrity

Por un lado, se dividieron Paula Pareto, Denise Dumas, Tomás Fonzi y Catherine Fulop. Por el otro, Juariu, María del Cerro, Malena Guinzburg y Micaela Viciconte. Con cada uno en sus respectivas cocinas, elaborar cada plato no fue para nada fácil y en varias ocasiones no pudieron comunicarse. Sin embargo, el equipo que lideraba la influencer tucumana fue el que más se mostró con complicaciones.

En pleno griterió, la ex Combate descargó su ira en contra de su capitana por la receta que había escogido en un desafío tan complicado. “De todas las comidas del programa, hoy decidís hacer el plato más difícil”, le reprochó con enojo en un principio por su elección.

Fue entonces cuando la líder del equipo comenzó a leer el paso a paso de la receta, que consistía en un carpaccio de carne kobe con limón de cilantro, portobellos, alioli de perejil, queso de cabra y alcaparras. “Vamos a hacer un carpaccio…”, alcanzó a decir la tucumana cuando, desde el fondo, Mica gritó: “¡Más fuerte!”.

En ese instante, Juariu no escuchó a su compañera y prosiguió con la tarea de explicar el plato. “Lo que le vamos a poner arriba, les digo lo que vamos a hacer…”. Fue en ese momento que la pareja de Fabián Cubero mostró su incomodidad y continuó con las preguntas: “No, no, guíanos, ¿qué ponemos? ¿Una olla?”.

Mica Viciconte descargó su furia contra Juariu al no entender la explicación de la receta Captura

Con un tono más calmado, la infuencer siguió con las indicaciones: “Hay que cortar la carne, saquémosle la grasa, cortémosla lo más finito que podamos. Pongámosle un papel film abajo y ponemos todos los pedazos de carne finitos…”. Fiel a su personalidad, Viciconte explotó al no entender a su compañera. “Pero la recon… ¡no escucho un car...! ¡Juariu, no se escucha! Soy última. No te escucho”, gritó al unísono.

Si bien la joven intentó que las demás compañeras la entiendan, Mica perdió la paciencia y expresó: “¡Juariu no me llega la información, necesito que vayas de a poco!”.

Viciconte se mostró frustrada ante el desafío Captura

A continuación, preguntó: “¿Me pueden ir guiando por pasos? Si no, no voy a hacer nada”. Con un evidente enojo, la líder del equipo también se cansó de los gritos y vociferó: “¡Callate!”.

La falta de entendimiento se reflejó en la devolución, que se llevó la desaprobación del jurado. Las participantes no lograron cocinar el carpaccio y las primeras estrellas doradas de la semana fueron para el equipo liderado por “La Peque” Pareto.