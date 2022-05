Mau y Ricky Montaner, de una vida entre aviones, familia y shows a su nueva relación con los haters: “Les tapamos la boca a muchos”

Mau y Ricky son, en realidad Ricky y Mau, si se toma en cuenta el orden de aparición de cada uno en este mundo. Ricardo Andrés Reglero Rodríguez nació en Venezuela hace 31 años; su hermano Mauricio, hace 28, en el mismo país .

Son parte del clan Montaner que encabeza su padre Ricardo, aunque han logrado, en los últimos años, una proyección musical que les permitió independizarse de su famoso progenitor. Como se ve, se llevan tres años pero tienen un sexto sentido para captar la realidad del otro, comúnmente asociada a gemelos. Pasan gran parte del tiempo juntos. Viven en Miami, en casas separadas, pero que están a tan solo 150 metros de distancia.

Se afianzaron como dúo en el terreno de la música pop latina (con fuerte influencia del reggaeton, según suena su último disco) y tienen el suficiente carisma para plantarse en distintos escenarios. El próximo miércoles darán un concierto en el Movistar Arena, en el marco del Movistar Fri Music. Las entradas ya están agotadas pero se podrá ver en vivo, online, desde el canal de Youtube de la marca.

En julio y agosto harán otra gira por el interior de nuestro país. Desde la semana pasada están grabado una nueva temporada de La Voz Argentina, donde ya han participado como jurados. Hacia fin de año se los verá en el docu reality de Disney+ basado en la historia y el presente de la familia Montaner. Y están preparando un nuevo disco -el sucesor de Rifresh- que tendrá varias colaboraciones. En estos días se estrenará una canción, en colaboración con el mexicano Carin León, que será parte de ese álbum.

La vida los tuvo entretenidos en los últimos meses con muchas cuestiones familiares. El casamiento de Ricky con Stefi Roitman fue absolutamente mediático y recientemente se conoció la noticia de que Mau se convertirá en padre. Las ocurrencias excéntricas con las que ya tienen acostumbrados al público argentino, desde la pantalla de televisión, o ciertas humoradas que pueden aparece en sus canciones, no los termina de convertir en personajes freak. Porque cuando se enciende el grabador de un periodista, comienza a surgir la lógica artística y familiar que evidentemente los tiene con los pies bien plantados sobre la tierra.

-¿Un casamiento reciente y la paternidad los predispone para una vida más sedentaria o siguen sin descanso, de vuelo en vuelo?

Ricky: -Vivimos en Miami, mi casa está como a cuadra y media de la de Mau pero viajamos tanto que ya uno se confunde. Ahorita nuestra casa es aquí en Buenos Aires.

Mau: -Gracias a Dios tengo la bendición de poder viajar con mi esposa. Y tengo a mi hermano también. O sea que más allá del lugar adonde vayamos, nuestra vida es como un hogar andante. Aparte de eso, el último año tratamos de lograr con Ricky un balance, cosa que antes no sucedía. Estamos siendo más conscientes de la importancia del descanso, de tomar las cosas un poco más tranquilos porque el cuerpo de empieza a cobrar. Tengo tantos amigos que cuando les digo mi itinerario y la cantidad de vuelos que tengo a la semana, se cansan de escucharme. Algunos son estilo Miami-Buenos Aires, de nueve horas. Ahora que voy a ser papá, es fundamental. Por eso también estamos tratando de trabajar extraduro antes de que nazca mi baby así después puedo tomarme unos meses de descanso para estar con él.

-Tienen para un tiempo aquí, por los shows y el programa de televisión. ¿Cómo plantearon el show del miércoles?

Ricky: -Va a ser uno de los más grandes de nuestra carrera en cuanto a producción y va a estar celebrando lo que ha sido toda esta gira. Cumplimos el sueño de agotar cuatro Gran Rex, un Luna Park y ahora cantaremos ante más de 10.000 personas en el Movistar Arena. Es una belleza. Es un hermoso cierre de gira que nos dio el placer de recorrer el continente entero. Y nos dijeron que como se agotaron las entradas se verá por streaming. Me cruzo con gente por la calle que me dice: “No vemos en el Movistar”.

Mau y Sara Escobar ampliarán la familia Montaner Instagram @saraescobar

-Parece que tienen una relación divertida con fans y hasta con haters. Digo esto al pensar en un posteo que hicieron cuando se anunció una nueva temporada de La Voz Argentina: “¿Le callamos la boquita a los haters este año otra vez?”

Ricky: -Creo que ese comentario vino a darse en realidad porque nuestra música ya se conocía en la Argentina y la gente de nuestra generación y más chicos también, ya sabían quienes éramos como cantantes. Pero hay gente que habrá pensado “¿por qué me quitaste a Miranda! [como jurado de La Voz]?”, “¿Quiénes son estos dos?” Sabíamos que eso iba a pasar. Pero creo que el público argentino amó la temporada y lo que estaba sucediendo. Y eso le calló la boca a la gente que hablaba mal. A los haters lo que más les gusta es comentar. Creo que con este comentario le dimos a los haters lo que querían para entretenerse un ratito. Somos complacientes con el público, no discriminamos [se ríe].

-¿Hasta qué punto pueden y quieren manejar la exposición familiar, especialmente en este tiempo que está por estrenarse un docu reality?

Ricky: -Creo que es porque tenemos claro el porqué. Como familia sentimos un llamado que va más allá de las canciones. Nos solo las nuestras, también las de nuestro padre, las de Camilo y las de Evaluna . Sabemos que tenemos algo más para aportar. Nuestro ejemplo de familia ha servido de ayuda y de refugio para mucha gente. Especialmente durante la cuarentena, o especialmente a partir de ahí. Empezamos a sentir que si a alguien le servía de algo cómo me llevo con mi esposa, con mi hermano, o mis papás, o como tratamos ciertas cosas, eso pienso que es parte de nuestro llamado. El día que no tengamos ganas de hacerlo, no lo haremos. Supongo que ahora posteamos menos, pero por otro lado la gente verá eso en el reality, y yo voy a poder seguir usando mis redes sociales para lo que me gusta, promocionar mi música. Estamos tan agradecidos con la vida que nos toca que si a nuestro público le hace feliz ver las cuestiones más íntimas de la familia, pues, no pasa nada, me encanta.

En breve llega Los Montaner, el reality de una de las familias más famosas de Latinoamérica

-¿Ya tiene fecha el reality?

Ricky: -No tiene fecha, y no está todo grabado, pero saldrá este año. Hay varios episodios terminados.

-¿Cuáles son las claves de la química armoniosa entre ustedes dos?

Mau: -La verdad es que lo principal es nuestra relación de hermanos. Es la fortaleza más grande como dúo. De ahí parte la comunicación sobre el escenario, o escribiendo canciones y como nos manejamos en el día a día. Si la relación no está saludable, todo lo demás se desbarata. Por eso funcionamos de esa manera. Existe el respeto y la admiración. Pero eso es fundamental en cualquier relación: esposos, padre e hijos. R espeto, amor y admiración. Así es mucho más fácil. Llevamos mucho tiempo trabajando juntos y hemos desarrollado una dinámica hermosísima. Sabemos los límites, que incluso van cambiando con el paso de los años.

Mau & Ricky preparan un nuevo álbum para lanzar este año GUIDO ADLER

-Son algo así como la antítesis de los hermanos Gallagher.

Mau: -¡Gracias a Dios! Oasis pudo haber sido súper exitoso, pero yo te prometo que no cambiaría mi relación con mi hermano por un éxito mundial. Gracias a Dios tenemos gente que sigue nuestra música y siento que eso también sucede por cómo nos llevamos y por quiénes somos. Lo que más cuido es la relación, de por vida, con mi hermano. No me interesa el éxito o canciones número uno si no tengo a mi hermano para compartirlo.

-¿Cómo es el nuevo disco que están por lanzar?