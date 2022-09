Mauro Icardi filtró sus escandalosos chats con Wanda Nara y lanzó una dura acusación contra la empresaria: “Sos re tóxica”

escuchar

Hacía varias semanas que los rumores de separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi rondaban a la pareja. El Wandagate, las conversaciones entre la China Suárez y el futbolista, los viajes de la modelo en compañía de su hermana Zaira y sin su marido, sembraron la duda entre los admiradores de ambos. Tres días atrás, Wanda lo confirmó y este domingo el delantero del Galatasaray publicó unos escandalosos chats, que después eliminó.

“Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero, dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí. No tengo nada más que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido que puedan entender, no solo por mí, sino también por nuestros hijos”, anunció la empresaria el viernes pasado. Así, confirmaba la ruptura con el futbolista que rondó durante varias semanas a sus fans.

Wanda Nara subió una historia en su cuenta de Instagram donde confirmó la separación con Mauro Icardi @mauroicardi

Pero Icardi no se quedó conforme. El domingo compartió a través de sus Stories de Instagram las capturas de unos chats con Wanda y apuntó: “Re tóxica”. “¿Estás? Te estoy llamando. ¿Me podés responder?”, le escribió la empresaria. Así se pudo leer en las imágenes que publicó el futbolista, en las que también aparecen constantes llamadas perdidas, sobre las que añadió: “Cuando te las das de soltera o decís serlo, pero sos re tóxica”.

Mauro Icardi compartió las capturas de sus conversaciones con Wanda luego de su separación. Instagram

Entonces la modelo le preguntó dónde se encontraba el deportista, con muchos interrogantes. “¿Contestas? O cuando me preguntes, seré igual. Porque en vez de dormir con el nene, te vas por ahí”, apuntó en referencia a que debería estar cuidando a sus hijos. Frente a lo que Icardi respondió: “Estoy solo, no tengo por qué darte explicaciones. Me dejaste vos. ¿Ahora me querés manejar la vida de separado también?”.

El futbolista expuso a la modelo, aunque después borró las publicaciones. Instagram

“Porque sos mentiroso, de casado y de soltero. ¿No me querés decir? Ok, peor para vos”, agregó la empresaria. “¡Somos iguales! ¡Qué tóxica!”, le respondió su expareja. Y ella concluyó: “Me voy a dormir. No querés decirme dónde estás, vos sabrás”. Aunque instantes después, Icardi volvió a recibir una videollamada: “Tóxica nivel mil. ¿En qué quedamos, gordi?”, y lanzó una encuesta: “¿Estará soltera o no?”.

Icardi mantuvo el selfie que publicó junto al nombre de Wanda Nara. Instagram

Más tarde, el futbolista borró de sus Stories las capturas de pantalla, aunque no eliminó un selfie en el que aparece lanzando un beso al objetivo y menciona a Wanda. Además, en su perfil mantiene la foto en la que aparece junto a su expareja.

El cruce entre Wanda y Tamara Báez

Quienes también anunciaron su separación recientemente fueron L-Gante y Tamara Báez. Además, el cantante y Nara compartieron en sus perfiles de Instagram el spot de la campaña que tienen en marcha, sobre un proyecto de ropa que los une como socios. En la de ella, el músico escribió: “Rompiste, wacha”, junto a un emoticono de fueguito. Y la empresaria respondió: “Gracias, rey”, con el mismo símbolo.

Este domingo, Kenny Palacios hizo un vivo en la red social, en la que aparecieron los dos protagonistas de la reciente campaña. Ambos confirmaron su soltería y un detalle no pasó desapercibido para sus fans: la influencer hizo un gesto de cuernos, desatando los rumores de un posible romance entre ellos.

El comentario de Tamara Báez ante el ademán de cuernitos de Wanda Captura

Instantes después, apareció un comentario de Báez: “Qué buena onda, Wanda, que tenés. Esas señas que hiciste, ¿te acordás que te las hacían a vos por la China? Caradura, ni respeto”.