Sofía Zámolo le respondió en vivo a un hater que la criticó por llamar California a su hija

Sofía Zámolo, una de las celebridades invitadas este sábado en una nueva edición de PH Podemos Hablar (Telefe), no dudó en responderle a un usuario de las redes sociales que la criticó por llamar a su hija California. La modelo explicó el origen del nombre de la pequeña que está a punto de cumplir dos años y se tomó con humor el tuit.

“Leéla, si tenés ganas”, le dijo Andy Kusnetzoff a Zámolo y le entregó una tarjeta con el mensaje del hater. “Sí, por supuesto”, se envalentó la modelo y continuó leyendo. “Dice: ‘Sofía Zámolo no puede ponerle California a su hijo -en realidad es hija-. Rompió todos los límites del chetaje. Es más digno ponerle Catamarca’”. Pero en vez de enojarse, ella se rio.

La reacción de Sofía Zámolo al leer el tuit de un hater

“Me encantó, amo Catamarca”, aseguró Zámalo entre risas. “Pará, es bueno, hay cosas que te hace reír”, acotó el conductor del ciclo en la misma tónica. “Sí, está perfecto”, reconoció la mamá de California y contó que cuando decidieron ser padres junto a su marido, José Félix Uriburu, tuvieron que pasar por un largo proceso.

Todo comenzó en 2018, pero Sofía recién pudo quedar embarazada dos años más tarde. “Siempre cuento que me costó dos años quedar embarazada, no fue fácil. De hecho, hicimos un tratamiento que no resultó. Y bueno, al final, después de eso vino Cali naturalmente”, explicó la modelo con una sonrisa. Acto seguido, Andy quiso ahondar en el tema y recordó una declaración de Zámolo al respecto.

“¿Cambiaste algo del lugar de tu casa, no?”, la interrogó el conductor. “Una virgen, la virgen milagrosa. Nosotros llevábamos ya dos años buscando quedar embarazada. Y bajo, y es como que la virgen me decía... no, no me decía, obviamente la virgen no habla. Pero como que la vi a la virgen ahí y dije ‘mmm... está muy encerrada’. Estaba adentro de casa y dije la voy a poner afuera”, relató Zámolo. “No puede hacer su trabajo”, comentó Andy.

Sofía Zámolo y su hija California (Foto: Instagram @sofiazamolo)

Y la modelo continuó: “Tiene que estar afuera. Algo me decía que la virgen se merece un lugarcito más lindo afuera con florcitas. Fui y compré unas florcitas violetas, puse alrededor de la virgen todas unas flores violetas. Le hablaba a la virgen y le decía ‘virgencita, si vos considerás que yo tengo que ser mamá ahora, mandámelo. Si vos considerás que por ahí no es el momento, tal vez no es el momento. Y si considerás que tal vez yo no tengo que ser mamá, no me queda otra que aceptar”, sostuvo Zámolo y no pudo evitar que se le quiebre la voz.

“La gente, hasta que no lo vive, no sabe lo duro que es para unos padres, o para una mujer, la presión que uno siente. Aparte, la edad, porque yo ya tenía 36 y las ganas de ser mamá, y la frustración cada mes que no pasa”, explicó. “Entonces dije bueno, basta, porque a veces uno quiere controlar todo”, agregó. “Soltaste”, dijo Kusnetzoff, que seguía atentamente el relato de la invitada.

“Solté y dije ‘bueno, te lo dejo’. Y si tiene que ser, va a ser, y cuando tenga que ser. Y no sé, bueno, me quedé embarazada ese día”, reveló Zámolo para sorpresa de todos. “¿Ese día? Me estás jodiendo, ¿el día que cambiaste de lugar a la virgen?”, repreguntó Andy con la mirada atónita. “Te lo juro. Justamente, mi pico de fertilidad era ese día, y ese día quedé embarazada de Cali”, confirmó la modelo.

Sofía Zámolo explicó por qué le puso California a su hija

En la continuidad de su relato, la modelo sostuvo que la idea de concebir a la pequeña nació en Estados Unidos. “Cuando nosotros empezamos a tomar la decisión y quisimos ser papás dijimos ‘Cali nos encanta’. Y un día Joe, mi marido, me dice ‘¿por qué no Cali?’. Porque estábamos en California cuando dijimos ‘bueno, queremos ser papás’”, explicó Zámolo.

“Me dice ‘¿por qué no Cali, California?’ Le digo: ‘Ay, nos van a matar’. ‘La gente siempre opina’, me dice, ‘qué importa’. La verdad que sí, tenés razón, la gente opina y va a opinar si le ponés María, Jesús, no sé, Lámpara o California. Van a opinar igual”, aseveró.

Sofía Zámolo en pleno desayuno con su hija California (Foto: Instagram @sofiazamolo)

Además, agregó: “A mí me encanta el nombre y después me empecé a enterar de un montón de gente que le había puesto a sus hijos California”.

Como si fuera poco, aprovechó la crítica del usuario para mandarle un saludo a los catamarqueños. “Y te voy a decir, amo Catamarca, le mando un beso enorme a toda la gente de Catamarca y de todo mi país porque me dio y me da de comer”, sostuvo. “Y si tenés otra, Catamarca”, le propuso Andy. “Mirá, ¡Cata!”, le respondió Zámolo con complicidad y Lit Killah, otro de los invitados de la noche, le contó: “Tengo una canción que se llama como tu hija, así que escuchálo”.