Mauro Icardi recibió una torta de regalo con una foto familiar, pero un detalle llamó la atención de todos

Tras su efímero paso por el París Saint-Germain, Mauro Icardi firmó un préstamo con el Galatasaray de Turquía. En este sentido, la familia, compuesta con Wanda Nara y sus hijos, se mudó a este país tras su paso por Francia. Luego de toda la vorágine de cambios, el delantero fue recibido con una torta y en las fotos compartidas en las redes sociales, un pequeño detalle de algunos integrantes que faltaron, llamó la atención.

Este sábado, el jugador de fútbol compartió un carrusel de fotos en su Instagram junto a su esposa Wanda Nara, sus hijas Francesca e Isabella, y los hijos de Wanda: Valentino, Constantino y Benedicto. Todos con la nueva camiseta que utilizará Mauro en esta nueva temporada y al lado de la torta que decía: “Bienvenido a Galatasaray”.

“Gracias por este hermoso regalo. Gracias Galatasaray por la bienvenida”, escribió Mauro Icardi.

El Galatasaray obsequió una torta a Mauro Icardi por su llegada al club, pero no agregó a los hijos de Wanda Nara en la imagen Instagram: @ mauroicardi

Sin embargo, un detalle llamó la atención de varios seguidores del delantero: resulta que en la imagen de la torta que le obsequiaron, se ve a las dos hijas que tuvo con Wanda Nara, pero faltan los tres hijos de la empresaria que, si bien no son suyos, a esta altura ya son parte de su familia.

La torta que le regaló el Galatasaray a Mauro Icardi por su llegada al club

Por su parte, Wanda compartió varias historias en sus redes sociales de la estadía de la familia en Turquía, en la que recorrieron diferentes mercados, disfrutaron de la playa y celebraron la bienvenida al país.

Wanda Nara come la torta de bienvenida del Galatasaray a Mauro Icardi

En uno de los registros, la empresaria de cosméticos mostró la parte de la torta en el que se le ve su cara y escribió: “Comiéndome”. En la siguiente historia, en la misma línea de humor, compartió un video en donde se los ve a todos los niños alrededor de la mesa jugando con el celular.

Wanda Nara y su fuerte descargo desde Turquía: “Con 35 años logré que mis hijos y sus hijos puedan vivir sin trabajar”

Si hay algo que puede decirse de Wanda Nara, es que es una mujer sin pelos en la lengua que no duda en salir a hablar de temas que la tengan en el ojo de la tormenta. En los últimos días, estuvo envuelta en una polémica porque, en medio de las grabaciones de ¿Quién es la máscara? (Telefe) viajó a Turquía para acompañar a Mauro Icardi quien jugará para Galatasaray. A raíz de los rumores y especulaciones, la empresaria hizo un fuerte descargo y apuntó contra quienes la critican. Pero entre todo lo que dijo, una de sus revelaciones referidas a su patrimonio, sorprendió a todos sus seguidores.

La argentina hizo uso de su cuenta de Instagram, donde cosecha 14 millones y medio de seguidores y subió una seguidilla de historias donde habló, durante varios minutos - y sin filtro -, de las críticas que recibió en los últimos días. Entre todas las cosas que dijo, hizo especial hincapié en su situación laboral: “Hace mucho que trabajo, desde que soy muy chiquita. No había romances ni títulos picantes cuando tenía tres años. Entonces todos los que quieran inventar tonterías pueden pedir a las revistas de hace 30 años. A los cinco años ya estaba trabajando de la nena que iba de la mano con Valeria (Mazza), Carola del Bianco, o Carolina Peleritti”.

Asimismo, se refirió a su rol como representante de su marido. “Otro de mis trabajados desde hace seis, siete años, es seguir los contratos y los cambios de Mauro así que voy a hacer eso que tan mal tampoco lo hago. Yo hago los contratos y después él juega en la cancha porque lo único que me falta es también es entrar a jugar”, comentó en medio de su viaje a Turquía.

Tras estas palabras hizo una contundente revelación sobre su patrimonio y sorprendió a todos sus seguidores. “Y que podría vivir sin trabajar, seguramente sí. Yo, mis hijos y los hijos de mis hijos. Con 35 años logré que todos ellos puedan vivir sin trabajar también. Pero ese no es el ejemplo que le quiero dejar a mis hijos. No quiero que el día de mañana yo me muera y venga un fracasado de la vida y les diga: ‘Mirá todo lo que te dejó tu vieja, no trabajes’. Me parece que en la vida siempre se puede seguir creciendo e ir por más. Siempre hay alguien que tiene más y alguien que tiene menos, pero en la vida, lo que nos hace diferentes, son los sueños que tenemos”, sostuvo sin rodeos.