Yanina Latorre desafió a la China Suárez: “No lo va a desmentir”

Luego de que trascendieran los supuestos chats que habrían intercambiado María Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi, en el marco de los rumores de separación entre el futbolista y Wanda Icardi, el escándalo empezó a crecer. La dimensión del hecho fue tal que Yanina Latorre, quien dio a conocer la información, desafió a la actriz con desmentirla. Horas después, recayó sobre ella y el programa en el que trabaja un bozal legal.

Este lunes, durante la emisión de Los ángeles de la mañana (eltrece), Yanina Latorre comenzó a develar los detalles de la conversación entre la China y Mauro. “Wanda dejó a Mauro Icardi a partir de los mensajes que ella encontró. No son de Instagram, son de Telegram”, reveló la panelista y recalcó que “la zorra de la que habla (Wanda) en sus historias es la China”.

La crisis de pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi por los chats del futbolista y la China Suárez sigue sumando nuevos capítulos Instagram: @sangrajaponesa/ @mauroicardi

A su vez, en el programa exhibieron una captura de uno de los chats que la actriz habría intercambiado con el futbolista. En el mensaje se puede ver que la expareja de Benjamín Vicuña le habría propuesto a Mauro que le gustaría coincidir en algún lugar en donde no lo conociera nadie. “Algún día tenemos que salir de joda vos y yo”, dice la primera oración que la China le mandó al jugador del PSG. Y continúa: “En alguna parte del mundo donde no te conozcan”. En tanto, el futbolista contestó: “¿Para qué? Ya me aburrió la joda”.

Ante la sospecha de que alguno de los involucrados saliera a decir que no era cierto, Ángel de Brito preguntó: “¿En cuánto nos van a desmentir todo esto que estamos contando?”.

Rápidamente, Latorre lanzó: “No lo va a desmentir, porque yo tengo los chats. Está el teléfono de ella y está su nombre, está todo. No me puede...”. Sin terminar la frase, la panelista arremetió: “¿Qué necesidad hay de engramparte al marido de todas tus amigas?”. Luego, agregó: “Mirá que la he defendido diciendo que no era ‘robamaridos’, pero se fue a la mier...”.

Nuevos detalles de la conversación

Pero ese chat no fue lo único que se conoció que habrían compartido la China y Mauro Icardi.. Durante la transmisión de Telenoche (eltrece) de este lunes, Marina Calabró comentó que no sería solo texto, también se trataría de fotos y videos subidos de tono. “Habría como dos carpetas de charla. Una de charla coloquial, cotidiana, como la que describieron en Los ángeles de la mañana”, comenzó explicando la periodista acerca de la comunicación entre la actriz y el futbolista.

Sin embargo, Calabró se enfocó en el segundo tipo de contenido de las conversaciones, que según contó, sería más íntimo. “Alguien muy cercano a Wanda, que tuvo acceso a las conversaciones completas, me dijo que ‘hay de todo’: fotos hot y videollamadas”, relató la periodista.

Marina Calabró dio detalles acerca de los los chats entre la China Suárez y Mauro Icardi

Sin revelar nombres, explicó que obtuvo la información por alguien íntimo de la familia. “Es una fuente cercanísima, inobjetable, que lo último que querría es perjudicar a Wanda y a su familia”, dijo Calabró.

La periodista agregó que hasta el momento, la China Suárez, la tercera en discordia, no se manifestó de forma clara acerca de los rumores sobre su participación en la crisis entre la empresaria y el futbolista del Paris Saint-Germain.