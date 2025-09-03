Mauro Icardi y su picante mensaje a los “haters” con una foto de la China Suárez

Desde que anunciaron su romance hace unos meses, Mauro Icardi y María Eugenia “La China” Suárez recibieron duras críticas y, en cierto punto, se acostumbraron a vivir bajo el escarnio público. Para reírse de esta situación, el delantero del Galatasaray subió una foto subida de tono de su novia saliendo de la pileta de la mansión que comparten en Turquía y le dejó un provocador mensaje a sus detractores, lo que disparó miles de acepciones entre sus miles de seguidores en Instagram.

“Good morning. Wake up haters (Buenos días. Despierten, haters)”, escribió el futbolista junto con unos emojis sobre una foto donde se ve a la China Suárez con una bikini verde oscura saliendo de la pileta. Más allá de la belleza de la actriz en la foto, lo que más llamó la atención fue el texto que eligió Mauro para acompañar la postal, ya que todo el mundo se empezó a preguntar para quién estaba dirigido ese mensaje.

El provocador mensaje de Mauro en sus historias de Instagram

Muchos interpretaron que se trató de una clara indirecta para su exesposa, Wanda Nara. La publicación llegó justo después de que la conductora fuera señalada por presuntamente manejar un “ejército de trolls” para hostigar a la actriz en redes sociales. Se sabe que normalmente en cada publicación la China Suárez recibe comentarios ofensivos, provocadores o fuera de lugar con el fin de generar peleas, incomodar o desviar conversaciones. Los comentarios fueron subiendo de tono a medida que la pelea judicial entre Icardi y Wanda se fue acrecentando.

Por su parte, la China Suárez también utilizó sus redes sociales para mostrar el momento que estaba compartiendo junto a su novio, pero se mostró distendida tomando sol. En la foto se la ve relajada, acostada en una reposera con la misma bikini verde y con cara de tener cero preocupaciones. La imagen también generó revuelo en Instagram.

La foto de la China que encendió las redes (Foto: @sangrejaponesa)

Hace unos días, la ex Casi Angéles disfrutó de un fin de semana especial tras la victoria del Galatasaray por 3-1 ante el Rizespor. Desde las gradas, la actriz acompañó a Mauro junto a sus tres hijos, Rufina Cabré y Magnolia y Amancio Vicuña. A través de sus redes sociales, compartió tanto la emoción con la que celebró el triunfo del equipo de Estambul como detalles de su llegada al estadio para presenciar el partido.

Icardi regresó a jugar a su club recientemente tras una grave lesión en la rodilla que sufrió en noviembre de 2024. Después de 281 días de ausencia, el 15 de agosto volvió a la cancha en un partido de la Superliga turca frente a Fatih Karagümrük, ingresando a los 81 minutos y anotando el gol que selló la victoria 3-0 de su equipo. El exdelantero del Inter sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de su rodilla derecha, y pasó por una larga rehabilitación mayormente en Argentina antes de regresar a Turquía y asumir la capitanía del club. Su vuelta fue muy celebrada por los hinchas y el equipo. Además, Galatasaray está interesado en extender su contrato por dos años más debido a su gran recibimiento y desempeño en el retorno, por lo que de continuar la pareja con la China Suárez seguirían viviendo en Turquía.