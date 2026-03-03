Maxi López dio a conocer el apodo que le puso a Mauro Icardi cuando descubrió que salía con Wanda Nara

Su paso por MasterChef Celebrity (Telefe) dejó ver una faceta poco conocida de Maxi López: más distendido, dispuesto al juego mediático y lejos del perfil reservado que supo mantener durante años. Esa versión no solo conquistó al público, sino que además expuso el buen vínculo que hoy mantiene con Wanda Nara, después de los escándalos que marcaron su separación. En ese contexto, el exfutbolista volvió a quedar en el centro de la escena al revelar el apodo que le puso a Mauro Icardi. Mientras en los medios se instalaba el término “icardiada”, el participante del reality culinario tuvo su propia y llamativa ocurrencia.

Todo salió a la luz durante un mano a mano con Martín Cirio, donde el exfutbolista repasó distintos momentos de su vida: la infancia, sus primeros pasos en el deporte, los escándalos mediáticos y su rol como padre. Sin embargo, el fragmento que más se viralizó en redes fue el que tuvo como eje su relación con el delantero del Galatasaray. Sin filtros, contó que después de años sin vínculo, la conductora le propuso dejar atrás las diferencias y hacer las paces, y que decidió aceptar por el bienestar de sus tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto.

En una entrevista con Martín Cirio, Maxi López habló sin filtros sobre su pasado mediático

En medio de la charla, lanzó una pregunta que no pasó desapercibida: “¿Hay un nombre para un Tatiano?”. “Icardiada”, respondió el conductor, y bromeó: “Vos creaste el concepto masculino, yo creé el concepto femenino. Igual Tatiana aplica a todos, a hombres y mujeres”. Fue entonces cuando sorprendió con su propia definición: “Yo, por ejemplo, al otro le digo Voldemort, porque no lo podemos nombrar”, le dijo, algo que generó la risa de “La Faraona”.

Además, opinó sobre la relación que la conductora mantiene con Martín Migueles y dejó una frase que no pasó desapercibida: “A mí me conviene que ella esté de novia. Yo soy feliz, yo estoy completo, me siento completo, y quiero que ella esté completa, porque si no, me viene a romper las b... a mí”. Asimismo, con su estilo directo, dejó en claro que hoy atraviesa el vínculo desde un lugar mucho más relajado por el bienestar de su familia.

Asimismo, habló de la buena relación que logró construir con Wanda Nara tras el escándalo

En ese clima distendido, Martín Cirio quiso saber si Daniela Christiansson, actual pareja y madre de sus dos hijos menores, está al tanto de todo lo mediático que rodea la historia. “¿Sabe qué es una ‘Tatiana’? ¿Entiende el concepto?”, preguntó. Entre risas, Maxi reconoció: “Se la vamos a tener que explicar porque hay palabras que no las tiene... Las estoy aprendiendo yo”. Así, entre humor y complicidad, la charla cerró con guiños a un pasado que todavía sigue generando conversación.