Maxi López mostró su costado solidario: cocina, juegos y trabajo en equipo

Este es un gran año para Maxi López, quien logró reinventarse y volver a ocupar un lugar destacado en los medios desde su participación en MasterChef Celebrity (Telefe). Allí no solo sorprende con sus preparaciones, sino también con su carisma y sus divertidas interacciones con su ex, Wanda Nara. Pero esta vez, el exfutbolista se ganó los aplausos por un motivo muy distinto: mostró su costado más solidario al sumarse como voluntario a Sonrisas, una organización que trabaja para restituir los derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes. Este gesto que generó una gran repercusión en las redes.

Durante la jornada solidaria, Maxi López se mostró completamente integrado al equipo: cocinó, jugó y compartió momentos con las familias que forman parte de la organización. “Cuando la solidaridad se cocina en equipo, el resultado siempre es algo lindo”, escribió en su cuenta de Instagram, y acompañó el mensaje con una serie de fotos de distintos momentos del encuentro.

Maxi López fue parte de una acción solidaria junto a la organización Sonrisas (Captura: Instagram @officialmaxilopez)

En el mismo posteo, aprovechó para destacar la labor de la fundación: “El trabajo que hacen en Sonrisas es muy valioso. Personas que ponen tiempo, amor y esfuerzo en cambiar realidades todos los días”. Finalmente, cerró su mensaje con palabras de agradecimiento: “Gracias por invitarme a compartir, aprender y sumar mi granito de arena. ¡La pasé muy bien!”.

El exfutbolista se sumó como voluntario y compartió todos los detalles en sus redes (Foto: Instagram @officialmaxilopez)

En el video que publicó la organización en su cuenta de Instagram, se puede ver a Maxi López disfrutar de cada momento junto a un grupo de familias. Asimismo, el exfutbolista firmó autógrafos, atajó penales con los chicos, cocinó y sirvió la comida, además de conversar distendidamente con las personas presentes. Sin lugar a dudas, las imágenes dejaron en evidencia su costado más solidario.

Las reacciones de los usuarios al gesto solidario de Maxi López

El gesto conmovió a sus seguidores y generó cientos de mensajes en redes (Foto: Instagram @officialmaxilopez)

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida entre los seguidores de Maxi López, que celebraron su gesto solidario con numerosos mensajes de cariño. Entre los comentarios, uno en particular fue el que llamó más la atención: el de Wanda Nara. “Me encanta, la próxima voy yo”, escribió y de esta manera dejó ver una actitud amistosa y cordial hacia su ex, con quien comparte tres hijos y viven un buen momento tras años de enfrentamientos.

En esa misma línea, muchos usuarios destacaron la actitud del exfutbolista y lo llenaron de mensajes de apoyo en su publicación. “Me encanta este Maxi… se lo ve diferente con su nueva mujer”; “¡Maxi, qué tipazo! Te amamos”; “Con pequeñas actitudes se logran grandes cambios. Es por ahí, Maxi” y “¡Qué crack, Maxi! Sos un grande. No te conocíamos hasta esta faceta en MasterChef”, fueron algunas de las reacciones que reflejaron la buena repercusión de su participación solidaria.