Wanda Nara y Maxi López hablaron de su separación e hicieron inesperadas revelaciones: “Lloraba todas las noches”

¿Quién iba a imaginar que después de años de peleas, un escandaloso divorcio y varios pases de facturas, hoy Wanda Nara y Maxi López serían tan buenos amigos? A pesar de todo lo que sucedió entre ellos, el tiempo sanó algunas heridas y permitió que puedan tener un vínculo de cordialidad y respecto, enfocado en la crianza de sus tres hijos, Valentino, Benedicto y Constantino. Incluso hasta trabajan juntos en MasterChef Celebrity Argentina (Telefe), ella como conductora y él como participante. Tienen tan buena relación que hasta hicieron una entrevista juntos y se animaron a revelar qué fue lo que más extrañaban del otro cuando su matrimonio llegó a su fin.

Esta semana se publicó la entrevista que compartieron Wanda Nara y Maxi López con Grego Rossello para su programa de streaming de Telefe, Ferné con Grego. El influencer les preguntó qué fue lo que extrañaban del otro cuando se separaron. “Yo sé lo que extrañaba de mí, pero no lo voy a decir... estabas soltero”, lanzó sin vueltas la conductora. Abrió la puerta para las especulaciones, pero evitó ahondar en detalle.

López y Nara tuvieron un mano a mano con Grego Rossello y hablaron de todo (Foto: Instagram @gregorossello)

Con la sinceridad que la caracteriza, Nara reconoció que lo que más extrañó de su ex cuando se separó fue su tarjeta de crédito. “Me cortó todo y tuve que volver a Buenos Aires a trabajar y te pagan a 30 días. Estuve 30 días seca porque la cuenta bancaria cuando entré me desconocía y la tarjeta de crédito me daba denegada”, reveló. Ahí López reconoció que, efectivamente, le cortó todas las tarjetas.

La conductora explicó que eso fue “en el inmediato”, pero después, lo que más extrañó fue la vida en familia que tenían. Acto seguido, hizo una revelación que sorprendió a más de uno: “Se lo cuento siempre a todos mis amigos. Lloraba todas las noches pidiendo que Maxi se enamore y que tenga una novia y esté bien. Yo lo quería como persona, como familia. Te lo juro por los tres hijos que tenemos“.

Wanda Nara aseguró que tras la separación lloró para que Maxi López volviera a enamorarse (Foto: Instagram @gregorossello)

“Me acuerdo que mis amigas, las mujeres de los jugadores, me decían: ‘Pero lo peor que hiciste fue dejar a Maxi soltero, no está dejando una mujer en pie; vos llorando por él y él está bárbaro’”, recordó Nara. Asimismo, admitió que internamente pensaba que el padre de sus hijos mayores estaba mal tras la ruptura y la extrañaba. “Me acuerdo que el día que realmente pude descansar en paz fue cuando me enteré de que él estaba en pareja”, afirmó.

Por su parte, López comentó que para él la ruptura de la dinámica familiar fue lo más difícil. “A mí lo que me costó mucho fue que se desarmó la familia y eso fue algo que me pesó durante muchos años”, expresó.

Wanda Nara y Maxi López comenzaron su relación en 2007. El 23 de mayo de 2008 se convirtieron en marido y mujer y el 24 de enero de 2009 agrandaron la familia con la llegada de su primer hijo, Valentino. El 8 de diciembre de 2010 nació Constantino y el 20 de febrero de 2011 Benedicto. Se separaron en 2013 y, al poco tiempo, la mediática comenzó una relación con Mauro Icardi, con quien tuvo a sus hijas Francesca e Isabella. De hecho, a partir esto surgió el término “icardiar” que significa “robarle la novia a un amigo”, puesto que los hombres fueron compañeros en el Unione Calcio Sampdoria de Italia.

Wanda Nara y Maxi López se casaron en 2008 y tuvieron tres hijos juntos Foto: Redes Sociales

Durante los años siguientes, el exmatrimonio mantuvo un tenso vínculo hasta que, con el paso del tiempo, supieron reconstruirlo por el bienestar de los menores. Mientras el año pasado Wanda Nara se separó de Icardi, Maxi López lleva 11 años de relación con la modelo sueca Daniela Christiansson, con quien tiene una hija de dos años llamada Elle y espera un varón para los próximos días.