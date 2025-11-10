Qué dijo Maxi López de sus cruces al aire con Wanda Nara

Tras años de conflictos públicos, Maxi López habló sobre su relación con Wanda Nara, desmintió que exista un guion en sus interacciones televisivas en MasterChef Celebrity (Telefe) y explicó cómo lograron establecer un vínculo armónico. El exfutbolista enfatizó que la dinámica que se ve en pantalla es genuina y refleja la relación que siempre compartieron.

¿Qué dijo Maxi López sobre sus cruces al aire con Wanda Nara?

Maxi López negó cualquier acuerdo previo con su expareja para generar contenido en el reality de cocina y aseguró que la dinámica que se observa en el programa es completamente natural. “No está consensuado nada. Sale todo natural”, afirmó en una entrevista con Bondi Live.

Maxi López habló de su relación con Wanda Nara

El exfutbolista explicó que la chispa entre ellos siempre existió, caracterizada por intercambios de palabras, tanto en buenos como en malos términos, y destacó que actualmente atraviesan un buen momento y que la relación siempre se basó en el humor. “Siempre nos tiroteamos, sea de la buena manera y de la no tan buena. Ahora tenemos un buen momento. A veces fueron diferentes los términos, pero en realidad esta fue la relación, siempre nos reímos mucho y eso se traslada naturalmente a la televisión, porque es así como somos nosotros, no hay nada guionado”, reflexionó López.

Al ser consultado por su vínculo con Icardi, el exfutbolista respondió: “No, no tengo que responder nada. Yo me concentro en cocinar, en mis hijos y ya está”.

Tras un divorcio turbulento, Maxi López y Wanda Nara comparten un presente armónico

La relación de Wanda Nara con Maxi López

La relación entre ambos parece haber alcanzado un punto de equilibrio. Luego de años de conflictos, ambos lograron establecer una convivencia armónica por el bienestar de sus hijos.

Recientemente, Wanda Nara sorprendió al compartir en sus historias de Instagram una foto donde se ve a Maxi López y a su actual pareja, Martín Migueles, sentados juntos en un sillón, donde comparten una charla de manera amena. La foto estuvo acompañada con la palabra “Princesos” y en ella también aparecen dos de los hijos de la expareja.

Wanda Nara compartió una imagen en Instagram de su actual pareja y Maxi López

El living, decorado con un empapelado en tonos azul y dorado, detalles de inspiración francesa y un espejo que refleja la luz de una araña, fue el escenario donde los cuatro disfrutaron de un momento de calma.

La mediática también publicó una imagen, que incluye una cena de ñoquis, fieles a la tradición del día 29, lo que aportó aún más cotidianeidad y calidez a la escena, donde se puede ver a la pareja actual de Wanda junto a sus hijos con Maxi López.

Wanda Nara compartió una imagen junto a su actual pareja y sus hijos

Si bien es imposible predecir el futuro, la relación entre Wanda Nara y Maxi López parece encaminada hacia la armonía. Ambos demuestran estar dispuestos a dejar atrás las diferencias y a priorizar el bienestar de sus hijos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.