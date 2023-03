Melina Lezcano habló del abuso que sufrió y de cómo afectó su relación con su madre: “Sentía que no me creía”

escuchar

Esta semana, se vivió un momento muy íntimo y conmovedor en Estamos en una (República Z) cuando Melina Lezcano, una de sus conductoras, se dirigió tanto a sus compañeros como a su público y contó la traumática situación que vivió cuando era chica. “Fui abusada por un familiar”, reveló y dio detalles de cómo afrontó el momento y cuánto tiempo tardó en poder hablarlo con su madre.

A lo largo de los años, Lezcano ganó gran popularidad, sobre todo entre el público joven. Durante casi una década, fue la vocalista del grupo musical Agapornis, también estuvo en Bailando por un sueño y en Cantando 2020 (eltrece). Recientemente, se embarcó en un nuevo desafío profesional, esta vez como conductora.

Melina Lezcano conduce Estamos en una por República Z Instagram @melchorlez

Lezcano habló del tema en la emisión del miércoles del programa de República Z, que se emite de 13 a 15. El contexto de la charla que tuvo con sus compañeros se dio en medio de un debate sobre el vínculo entre Lucila “La Tora” y su mamá Gladys dentro de Gran Hermano (Telefe). La participante contó que sufrió abuso intrafamiliar a los nueve años y en los últimos días su familiar ingresó a la casa y la joven se mostró muy distante con su pariente. Fue en este contexto cuando la cantante tomó la decisión de compartir también su propia historia.

“A mí si me sucedió y voy a hablar de mi experiencia personal. Yo fui abusada por un familiar mío cuando era chica y se lo conté a mi abuela primero, y ella como que no lo pudo ver, como ‘no, no pasa nada, no pasa nada’”, se sinceró Melina. “Yo no fui a contárselo a mi mamá en ese momento y se lo pude contar recién a los 18, 19 años”.

A corazón abierto, Melina Lezcano reconoció que fue abusada cuando era chica (IG @republicaz)

En este sentido, la conductora sostuvo: “También me angustió mucho que yo sentía que mi mamá no me creía. Cada vez que hablábamos del tema, no lo podíamos hablar hasta que un día, cuando yo realmente pude darme cuenta de que había sufrido un abuso, le dije: ‘Che, ma, realmente me angustia mucho este tema que yo hablo con vos y que vos no puedas entender o decir: ‘hija, ¿cómo te sentiste?, perdón por no haber estado’”.

Asimismo, explicó que ambas pudieron trabajarlo juntas en terapia y admitió que esto le permitió comprenderla un poco más: “Entendí que para una madre también es muy difícil aceptar que una hija fue abusada porque decías: ‘¿Cómo no pude protegerte?, ¿Cómo no pude hacer nada para que te pase eso? ¿Por qué no lo vi?’. En mi caso era ‘¿por qué no recurriste a mí primero y sí a la abuela?’”.

La cantante contó que recién pudo hablar con su madre sobre el tema cuando tenía 18, 19 años (Foto: Captura de video)

“No estoy justificando, pero trato de entender”, sostuvo la conductora en referencia al debate que mantenían instantes antes. “Cuando yo entendí a mis padres son seres humanos, empecé a entender también sus herramientas, el por qué pasaba y hacían lo que hacían. Eran las herramientas que ellos tenían en ese momento”. A su vez, reflexionó en que su generación habla de estos temas, pero el pensamiento de su abuela fue “llegamos a contar esto y destruimos la familia”.

A modo de cierre, y tras un profundo debate en la mesa, además de un análisis del vínculo entre Lucila y Gladys dentro de la casa de Gran Hermano, Melina reparó en lo importante que fue para ella, en su propia experiencia, poder sanarlo con su mamá: “No todos y todas tienen la posibilidad de sentarse y hablar con su madre a calzón quitado, como se dice. Se pueden vivir y ver estas situaciones de tensión constante cuando uno no puede sanar a sus padres, realmente. Y no es una forma de sanar el hecho de ‘no los veo nunca más, los trasciendo’, no, es entenderlos, cuando los bajamos a tierra.”

LA NACION