Messi reveló que mira LAM y Ángel de Brito reaccionó en vivo

Este martes, el canal de streaming Luzu TV transmitió una entrevista hecha a Lionel Messi. El referente futbolístico dialogó con los conductores Nicolás Occhiato y Diego Leuco sobre su vida fuera de las canchas. Durante el encuentro en el predio del Chase Stadium, el jugador reveló un consumo que alegró al conductor Ángel de Brito.

Qué dijo Messi sobre LAM y cómo reaccionó Ángel de Brito

Lionel Messi sorprendió a la audiencia con una declaración sobre sus hábitos televisivos. El capitán del seleccionado nacional relató que mira el programa LAM, de la señal América TV, durante sus momentos de descanso en Estados Unidos.

La entrevista se realizó en las instalaciones del Chase Stadium bajo la conducción de Nicolás Occhiato y Diego Leuco

El jugador fundamentó esta elección en su deseo de mantenerse actualizado sobre las novedades del espectáculo. Así, Messi vinculó esta afición con el gusto personal de su madre, Celia Cuccittini, que se suele interesar en el ambiente artístico y teatral. El deportista bromeó con la posibilidad de que su progenitora integre el panel del ciclo junto al periodista Ángel de Brito.

La noticia provocó una respuesta inmediata en el canal de streaming Bondi. Ángel de Brito y sus colaboradores celebraron el comentario del diez. El conductor manifestó su alegría y bromeó con la obtención de un nuevo galardón a raíz de esta mención del futbolista.

Angel de Brito reacionó en vivo al enterarse lo que dijo Messi sobre LAM

Las integrantes del equipo compartieron la emoción y destacaron la humildad del ídolo. Una de las panelistas remarcó que el jugador reconoció su interés por el contenido de la farándula de manera natural. El grupo festejó que el mejor jugador del mundo dedique tiempo a observar su trabajo diario.

Qué más reveló en la entrevista con Luzu

El futbolista también exploró rasgos de su carácter durante la charla en el predio del Chase Stadium. Messi se autodefinió como una persona con gustos particulares y momentos de necesaria soledad. Admitió que el ruido constante de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro suele saturarlo en ocasiones.

"Soy más raro que la mie***", admitió Lionel Messi

El ídolo afirmó que valora sus espacios individuales y mantiene una estructura rígida en su vida cotidiana. Reveló una obsesión por el orden de sus pertenencias, especialmente con su vestimenta para las prácticas deportivas. Según sus palabras, esta conducta influyó en su esposa, quien adoptó hábitos similares con el paso de los años.

La entrevista permitió conocer detalles sobre los orígenes del romance con Roccuzzo. Ambos se conocen desde los seis años en la ciudad de Rosario por intermedio de Lucas Scaglia. Messi recordó que ella le gustaba desde la infancia.

Lionel Messi en Luzu TV

Durante una etapa previa al viaje a Barcelona, los jóvenes mantuvieron un vínculo que el jugador denominó como “amigovios”. Tras años de distancia y comunicaciones por mail, el reencuentro definitivo ocurrió a los 20 años de edad.

El capitán destacó la importancia de ese momento en su vida y la decisión de formalizar la relación con su amor de la infancia. Messi aseguró que supo de inmediato que ella era la mujer de su vida cuando regresó a su ciudad natal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Irina Repetto.