Mey Scápola reveló la tensión que vivió al trabajar con Juan Darthés en “Simona”

Mey Scápola, quien trabajó junto a Juan Darthés en la novela Simona, reveló lo complicado que fue en aquel momento compartir un proyecto con el hombre que fue denunciado por Thelma Fardín.

“No fue fácil, sabiendo la denuncia que estaba circulando. Calu (Rivero) ya había hablado. Era difícil trabajar con una persona que uno sabía que estaban por denunciar. No fue fácil, no fue agradable”, aseguró Scápola durante una entrevista con Mitre Live.

“Yo siempre la tuve clara que le creía a Thelma y a Calu, pero bueno era un lugar donde uno iba a trabajar. Me acuerdo que había quienes decían: ‘Si no les gusta, no vayan a trabajar’. Pero, ¿por qué las mujeres tenemos que revictimizarnos? Encima que sos víctima, ¿tenés que dejar tu trabajo porque hay una persona acusada?”, cuestionó la actriz.

Mey, que es hija de Mercedes Morán, aclaró que no tuvo ninguna charla con el actor pero que era muy incómodo saber que él estaba ahí. “Un día llamó a toda la gente del elenco, yo por suerte no estaba, y creo que dijo algo como ‘si hay algo que molesta de mí yo doy un paso al costado’; era raro sacarlo, era raro que no se vaya. Era todo muy difícil”, rememoró.

Darthés se encuentra en Brasil, su país natal, a la espera del inicio del juicio programado para noviembre de este año por la denuncia que realizó la actriz Thelma Fardín.

