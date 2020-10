Eva De Dominici compartió una divertida imagen en Instagram, en la que sostiene un muñeco de Toy Story para entretener a su hijo Cairo Crédito: Instagram

Desde que nació su hijo, Cairo, hace poco más de un año, Eva De Dominici suele compartir con sus seguidores cómo afronta la maternidad y distintas postales de su cotidianidad. En esa línea, la actriz utilizó sus redes sociales para mostrar qué hace para entretener a su pequeño hijo durante las mañanas.

De Dominici publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes en las que se la puede ver sonriente sosteniendo un muñeco de Woody, el emblemático vaquero que protagoniza la película de Disney, Toy Story.

"Bienvenid@s a mis mañanas como animadora infantil", escribió la actriz a los 2,5 millones de admiradores que están atentos a sus posteos. La publicación se volvió viral rápidamente y cosechó más de 88.000 Me gusta, además de miles de comentarios por parte de los usuarios que tomaron con humor la iniciativa de la argentina instalada en Los Ángeles.

"¿Cuánto cobrás por función? Aquí tengo tres niños que necesitan entretenimiento", comentó un seguidor. En el mismo tono, la actriz respondió: "Sorry, not available (perdón, no estoy disponible). Estoy contratada full time", haciendo referencia a que tiene las manos llenas con Cairo, que el pasado 6 de octubre cumplió su primer año.

"Cairo nació en el Centro Médico Cedars Sinai de Los Ángeles. Fue un parto soñado, a pesar de que mi familia no pudo acompañarme. Mi papá tuvo un problema personal y, días antes, a mi mamá le encontraron un aneurisma. Se podría haber muerto. Fue muy movilizante todo lo que me pasó al mismo tiempo. La única que pudo venir fue mi abuela, que vive en Lanús y nunca había viajado en su vida", le contó recientemente a la revista HOLA! en una entrevista exclusiva desde Estados Unidos, donde está instalada junto a su pareja Eduardo Cruz.

"La maternidad es una aventura que la pintan muy romántica, pero no lo es. Y está bueno decirlo porque es un engaño. Uno tiene que saber que existe la depresión posparto. En un momento pensé que la estaba atravesando porque no paraba de llorar, pero en realidad es muy fuerte todo lo que te pasa. Tenés una nueva persona en la casa, sentís que la arrancaron de tu panza, pasás a tener una responsabilidad enorme y le tenés que dar toda la prioridad porque se lo merece. De afuera se puede ver todo color de rosa y yo no me quejo porque tengo una vida hermosa, pero qué tema la maternidad. Por suerte, Edu me ayuda muchísimo. Todo es un aprendizaje", indicó De Dominici.