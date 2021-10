Molesta por las críticas, Ofelia Fernández cruzó a Viviana Canosa: “Se debe haber pasado de dióxido de cloro”

Viviana Canosa es conocida por su firme oposición al Frente de Todos y por utilizar su programa en A24 para criticar duramente a los políticos, con un foco especial en el oficialismo. En esta ocasión, el eje de sus reproches fue Ofelia Fernández, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, y su reciente viaje a Madrid. Lejos de dejar el tema ahí, la joven salió al cruce y confirmó que la llevará ante la Justicia.

Durante su último editorial de Viviana con vos (A24), la periodista de 50 años denunció que los gastos del viaje a España de la funcionaria fueron cubiertos por el Poder Ejecutivo.

Ofelia Fernández en Madrid durante una disertación en la Universidad de Otoño instagr

“El Gobierno le otorgó a Ofelia Fernández 250 mil euros para que vaya a dar una charla en Madrid”, expresó Canosa, haciendo referencia a la presentación que realizó la joven de 21 años en la Universidad de Otoño en el marco del cierre de un panel del partido Podemos.

“De paso, por supuesto, aprovechó para pasear y hospedarse en uno de los hoteles más caros. Una noche en ese hotel donde se hospedó la defensora de los pobres sale casi 100 lucas por noche”, agregó irónicamente. Para cerrar, dijo molesta: “Se llenan la boca hablando de los pobres. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago”.

Viviana Canosa arremetió contra Ofelia Fernández por su viaje a Madrid

Ofelia Fernández no se encuentra entre las funcionarias públicas consideradas “políticamente correctas” y, fiel a su estilo, acudió a su cuenta de Twitter para desmentir los datos compartidos en la pantalla de A24.

Ofelia Fernández amenazó con iniciar acciones legales contra Viviana Canosa Twitter

“Viviana Canosa afirmó que recibí 250 mil euros del gobierno argentino para viajar a una conferencia en España. Se trata de una injuria que supera con creces el estándar de la real malicia”, manifestó en la red social donde cuenta con más de 240 mil seguidores.

Contradiciendo a la periodista, dio detalles de lo que fue su estadía en Europa: ”Los gastos los cubrieron quienes me invitaron, y no en ese hotel”. Asimismo, confirmó que denunciará a Canosa por sus dichos: “Voy a iniciar acciones legales”.

Ofelia Fernández acusó a Viviana Canosa de "tomar mucho dióxido de cloro" twitter

Fernández continuó su descargo en un segundo tuit, esta vez refiriéndose a que considera que Canosa tiene algo personal contra ella: “Después se queja de que me aplaudan, pero si tanto le molesta lo que digo que lo discuta sin mentir patéticamente. Me consideran una pendeja no idónea pero me dedican demasiado tiempo”.

Y, chicaneando a la conductora por los polémicos consejos de salud que dio en vivo al comienzo de la pandemia, ironizó: “Se debe haber pasado de dióxido de cloro”.