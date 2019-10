Mónica Farro y Sol Pérez compartirán temporada en Mar del Plata y, al parecer, ya asoman algunas rispideces entre ellas Crédito: Instagram

En el día de ayer, los rumores sobre un posible enfrentamiento entre Mónica Farro y Sol Pérez comenzaron a circular. Al parecer, las dos elegidas por Carmen Barbieri para hacer temporada en Mar del Plata habrían discutido por su lugar en la marquesina y por el saludo final en la obra que protagonizarán.

Si bien hasta el momento ambas lo desmintieron, este mediodía Farro dio más detalles en el piso de Intrusos: "Lo escuche ayer y dije: 'what pass?'. La semana pasada se empezó a discutir quién de las dos va a tener el saludo final antes de Carmen. Yo tendría que cerrar por trayectoria, pero la chica del momento es Sol Pérez", comentó la vedette al respecto.

"Ayer tuve ensayo y me contaron que hubo una reunión. En esa reunión yo no estuve y se habló de la marquesina, del vestuario y del saludo final", agregó sin querer meterse en la polémica. Sin embargo, enseguida aclaró que si es Guillermo Marín, productor de la obra, quien va a decidirlo, entonces es casi seguro que sea Sol quien cierre debido a la gran relación que ambos mantienen. "Él dice que ella es su protegida. Ellos tienen una muy buena relación, dijo que era como su hermanita", chicaneó la vedette.

"Eso lo va a decidir Guillermo. Nunca trabajé con él. Si quiere valorar la trayectoria lo hará, no lo sé. Tampoco es algo que me estrese el saludo. Salude primera o última, los aplausos son los mismos", confesó. Y si bien aseguró que no tiene ningún problema con la ex chica del clima, advirtió: "Es el momento de Sol pero la trayectoria también importa. Tengo 29 años en el medio".

Enseguida, su discurso fue interrumpido por un mensaje que Guillermo Marín le envió a Jorge Rial. "No se planteó nada y todavía no está la marquesina", señaló el productor de forma muy escueta y con intenciones de echar por tierra las especulaciones.

Bajando los decibeles, Farro aseguró que "esos temas" no le importan y que está feliz de volver a trabajar con Barbieri. "A Sol no la conozco, la vi en dos ensayos y cruzamos un 'hola y chau'. No tengo ningún problema con ella (...). Es un elenco re lindo y estoy feliz de volver a trabajar con Carmen y con Alberto Martín. Este año voy a divertirme. Me alquilé un 3 ambientes para que venga mi familia y todos mis amigos. Pienso pasarla muy bien", lanzó la actriz, que minutos antes confirmó no estar pasando por el mejor momento con su marido.

En crisis

A dos meses de contraer matrimonio y, tras confirmar que con su marido Leandro Herrera se encuentra atravesando un momento complicado, la rubia se refirió a su situación sentimental actual. "Estoy en una búsqueda personal. Me casé porque él y mi entorno querían, pero él siempre supo que yo no creo en el amor. Es el hombre que elegí pero necesito mis espacios", confesó Farro, quién aseguró que cuando duerme sola es mucho más feliz.

"Estuve 5 años y medio viviendo sola. Desde hace dos años que convivimos, pero ahora estoy más en casa y estar todo el día juntos es un embole. Nos aburrimos juntos. La luna de miel fue un embole", disparó la uruguaya generando un gran asombro en todo el panel.

Tras echarle la culpa a todos los que la lastimaron en el amor y la convirtieron en una persona "fría", advirtió: "Antes era la mujer más dulce y romántica del mundo. Hoy me siento en otra posición. Me lastimaron nueve años de mi vida. Quizá sea eso (...). Estoy viviendo el hoy, el día a día. Él es muy compañero, muy trabajador, muy sano, pero hoy me elijo a mí. Siempre elegí a los demás y hoy me priorizo yo. Si no estamos bien, nos separaremos; no voy a luchar por el amor", reflexionó.