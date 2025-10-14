Murió Luis Pedro Toni: la emotiva despedida de colegas y seguidores en redes sociales

Luis Pedro Toni, reconocido periodista de espectáculos con una larga y destacada trayectoria en la televisión argentina, murió este martes a los 91 años. Su nombre quedó ligado a recordados programas como Nuevediario, el histórico noticiero de Canal 9, y Polémica en el bar, donde participó durante cinco temporadas bajo la conducción de Gerardo Sofovich. La noticia de su muerte generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y, rápidamente, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida.

A poco de conocerse la noticia, colegas y figuras del mundo del espectáculo expresaron su pesar y rindieron homenaje. Uno de los primeros en hacerlo fue el periodista Daniel Ambrosino, quien, a través de su cuenta de X, escribió: “¡Qué triste! Falleció Luis Pedro Toni. Gran periodista. Gran persona. Arranqué con él por aquella época en CVN (ahora A24) haciendo Primera Fila. Abrazo enorme a su familia. Diego, Luisito... a todos”. Por su parte, Laura Ubfal, también se sumó a los mensajes de despedida, ya que posteó: “A sus 91 años falleció un gran periodista de espectáculos. Socio de APTRA. Así lo recordamos a Luis Pedro Toni”.

El mensaje de Daniel Ambrosino por la muerte del periodista (Captura: X)

Desde la cuenta oficial de Multiteatro le dedicaron unas sentidas palabras: “Desde esta Casa Teatral enviamos un abrazo a la familia de Luis Pedro Toni, ante la noticia de su fallecimiento. Toni fue aquel histórico del espectáculo que difundió periodísticamente, con su particular decir, decenas de carreras de artistas y empresas de la profesión”.

Además, muchas personas en redes sociales expresaron su tristeza y recordaron a Luis Pedro Toni con mensajes cargados de afecto y admiración. “Hasta siempre, Luis Pedro Toni. Gran profesional y persona”; “La primera crítica de cine que recuerdo es a Luis Pedro Toni enojado con la restricción de edad que le dieron a Robocop acá. Qué leyenda” y “Maestro del espectáculo”, fueron algunos de los mensajes más destacados que se multiplicaron en las plataformas digitales como muestra de cariño hacia el histórico periodista.

Las redes se llenaron de mensajes de despedida para Luis Pedro Toni (Captura: X)

Su destacada trayectoria

Nacido el 29 de junio de 1934, Luis Pedro Toni inició su carrera periodística en 1955 en la revista Criterio, donde escribía artículos de contenido político. Años más tarde continuó su recorrido como redactor en el diario La Razón, donde trabajó entre 1958 y 1984. Su versatilidad lo llevó también a colaborar en la sección de “temas religiosos” del diario La Prensa. En 1966 incursionó en la radio, un medio en el que dejaría una huella profunda: primero en Radio Excelsior con el programa Reporter del espectáculo y luego durante quince años en Radio Rivadavia, compartiendo espacio con figuras emblemáticas como Antonio Carrizo, Cacho Fontana, Héctor Larrea y Juan Carlos Mareco. Su voz también se escuchó en Radio Nacional y Radio El Mundo, donde consolidó una trayectoria que combinó información, carisma y conocimiento.

Luis Pedro Toni tuvo una extensa trayectoria en los medios

A lo largo de su carrera, Toni asistió a numerosos festivales internacionales de cine, entre ellos dieciséis ediciones del prestigioso Festival de Cannes. En sus últimos años, se desempeñó como columnista en Bien arriba, por Radio 10, donde demostró su pasión por la cultura y el espectáculo. Más allá del periodismo, cultivó un profundo interés por los temas vinculados a la fe y la filosofía. Se graduó de filósofo en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde también estudió teología y combinó su mirada analítica con una sensibilidad espiritual que lo acompañó durante toda su vida.