Pampita rompió el silencio luego de que la China Suárez dejara de seguirla en Instagram y fue contundente

Todo parecería indicar que la tregua entre Carolina ‘Pampita’ Ardohain y María Eugenia ‘la China’ Suárez llegó a su fin. Días atrás quedó en evidencia que la actriz la dejó de seguir en Instagram a la modelo, pero la acción no fue replicada desde la otra cuenta. Si bien se barajaron varias hipótesis sobre los motivos detrás de esta decisión, ahora quien se pronunció al respecto fue la conductora de Los 8 escalones (eltrece) y dejó en claro su posición.

Hace un par de días, Vicky Braier, más conocida como Juariu, advirtió que la China Suárez dejó de seguir en Instagram a Pampita. No obstante, la modelo no eliminó a la actriz de su lista de “seguidos”. En medio de las especulaciones sobre esta inesperada acción, Karina Iavícoli deslizó en Intrusos (América TV) que la razón tenía “nombre y apellido”: Benjamín Vicuña. “Pampita banca cualquier situación que no lo perjudique a Benjamín y lo que tiene que hablar con él lo hace puertas adentro. Sin embargo, Eugenia hizo todo lo contrario con ese posteo”, expresó la panelista en referencia a la publicación de la ex Casi Ángeles en el que acusó a su ex de mal padre luego de que este impidiera que sus hijos en común, Magnolia y Amancio, viajaran con ella a Turquía.

Juariu fue quien advirtió que la China Suárez dejó de seguir a Pampita en Instagram (Foto: Captura Instagram/@juariu)

Asimismo, Paula Varela dejó entrever que el enojo de Suárez podría haber sido por una cuestión laboral. “El tema de que hoy Carolina sea la nueva cara de Carolina Herrera, parece un chiste, pero era una marca muy importante. Eugenia era la embajadora... y que hoy se lo hayan dado a Pampita, armó como un resquemor“, expresó. Cabe remarcar que la actriz trabajó durante mucho tiempo con la firma de moda y en el último mes fue Pampita quien lució sus diseños y promocionó sus fragancias. Incluso llevó uno de sus vestidos a la entrega de los premios Martín Fierro.

Eugenia Suárez fue embajadora de Carolina Herrera, marca que ahora representa Pampita (Foto: Instagram @sangrejaponesa / @pampitaoficial)

A partir de esto, en la emisión del lunes de Intrusos, le preguntaron a Ardohain por la decisión de Suárez de dejarla de seguir en Instagram. “No tengo ni idea de que pasó”, reconoció. “Todo súper bien entre nosotras; por lo menos de mi parte siempre estuvo el respeto y la buena intención de tener un buen vínculo”, remarcó.

“Hay un lazo acá que siempre va a estar, que va a ser que nuestros hijos son hermanos y eso nos hizo ponernos en un lugar de respeto absoluto”, afirmó. Si bien admitió que le llamó la atención que la dejara de seguir en Instagram, comentó que aún no lo pudo conversar con ella, “pero seguro en algún momento se dará” la charla.

"De mi parte siempre estuvo el respeto y la buena intención de tener un buen vínculo", dijo Pampita luego de que la China Suárez la dejara de seguir en Instagram

El cronista le preguntó si su contrato con la marca de moda, que anteriormente tenía a Eugenia Suárez como embajadora, pudo haber tenido que ver, pero ella lo negó: “No creo. Yo trabajo hace 20 años con Carolina Herrera. No hay entre nosotras una cosa de trabajo, de rispidez para nada. Nunca lo sentí así, por lo menos yo de mi parte”. Asimismo, la consultó si pudo haber influido la “carta abierta” de la actriz contra Vicuña, a quien ella salió a defender públicamente y destacó que es un excelente padre. “No tengo ni idea, pero de mi parte siempre va a haber buena intención de que el vínculo esté bien”, sentenció la conductora.