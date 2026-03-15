Murió Philip Campbell, el histórico guitarrista de Motörhead

Philip Campbell, histórico guitarrista de la banda de rock pesado Motörhead, murió el sábado a los 64 años. El músico atravesó una serie de complicaciones durante la recuperación de una cirugía compleja, según detalló su familia en el comunicado en el que anunciaron su fallecimiento.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre, Philip Anthony Campbell, quien falleció pacíficamente anoche tras una larga y valiente batalla en cuidados intensivos después de una compleja gran operación“, escribieron sus hijos en la cuenta de Instagram de la banda que tenían en conjunto, Phil Campbell and the Bastard Sons.

Y añadieron: “Phil fue un esposo devoto, un padre maravilloso y un abuelo orgulloso y cariñoso, conocido afectuosamente como ‘Bampi’. Todos los que lo conocieron lo amaban profundamente y lo extrañaremos muchísimo. Su legado, su música y los recuerdos que compartió con tantos perdurarán para siempre. Les pedimos amablemente que respeten la privacidad de nuestra familia durante este momento tan difícil".

La cuenta oficial de Motörhead también lo despidió por redes sociales. “No podemos creer que estemos diciendo esto… Con profunda tristeza les comunicamos el fallecimiento de Philip Anthony Campbell. Phil, guitarrista de Motörhead durante 31 años, formó más tarde Phil Campbell and the Bastard Sons con sus hijos Todd, Dane y Tyla“, publicaron en X.

"Un guitarrista brillante con un corazón enorme y un humor inagotable. Descansa en paz, Phil", añadieron junto a una fotografía.

We cannot believe we’re saying this… with profound sadness we share that Philip Anthony Campbell has passed.

Motörhead’s guitarist for 31 years, Phil later formed @PCATBS with his sons Todd, Dane, and Tyla.

A brilliant guitarist with a huge heart and unstoppable humor. RIP Phil. pic.twitter.com/e9dqnZmbsh — Official Motörhead (@myMotorhead) March 14, 2026

Su trayectoria

Campbell inició su carrera musical en la década de 1970 con la banda de heavy metal Persian Risk, pero ganó reconocimiento mundial cuando se integró como guitarrista principal de Motörhead en 1984. A partir de 1995, Campbell permaneció como el único guitarrista del grupo.

Durante ese tiempo, participó en la grabación de 16 álbumes de estudio y recibieron una nominación al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2020, aunque finalmente no formaron parte de esa institución. La banda continuó activa hasta 2015, año en que se disolvió tras la muerte del vocalista Lemmy Kilmister.

En 2016 formó la banda Phil Campbell and The Bastard Sons junto a sus hijos, y en 2019 su primer disco, titulado Old Lions Still Roar. El año pasado hizo una gira por Europa que planeaba continuar en 2026, pero que tuvo que cancelar por recomendación de los médicos.