Murió un integrante de una banda tropical tras descompensarse después de un show en Mar del Plata
Lucas Herrera, de 31 años, se desvaneció al terminar el show con la banda Hechizo Tropical; el comunicado de la banda
- 2 minutos de lectura'
Lucas Herrera, integrante de la banda musical Hechizo Tropical, falleció este domingo tras un show en el boliche Viva Juliana, ubicado en la avenida Champagnat, Mar del Plata. Sus restos serán velados en la casa velatoria San Jorge.
Herrera, de 31 años, formaba parte del grupo de musical tropical marplatense. Según reveló la cuenta del boliche Viva Juliana, el músico se descompensó luego de dar el show y, de inmediato, se pidió la asistencia médica, aunque sin efecto.
“Lamentamos informar que el evento de ayer fue suspendido debido a una situación de extrema gravedad. Lucas, integrante de Hechizo Tropical, se descompensó en el bailable luego de dar su show y fue trasladado al hospital. Lamentablemente, falleció. Por respeto a él, a su familia y a sus compañeros, tomamos la decisión de cancelar el evento”, expresó la cuenta de Viva Juliana, que canceló el evento debido a esta situación delicada.
“Agradecemos profundamente al público por su comprensión en este momento tan difícil y enviamos mucha fuerza y acompañamiento a sus seres queridos y a toda la banda. Quedamos a su disposición para lo que sea necesario en este difícil momento”, se solidarizó el local bailable.
Por su parte, la banda musical, mediante su cuenta de Facebook, lamentó lo sucedido y dejó un alias de una cuenta bancaria para colaborar económicamente con la familia: “Lamentablemente queremos comunicarle el deceso de nuestro compañero Lucas Herrera”.
“Queremos darle las gracias a cada uno por sus mensajes de aliento y apoyo a su familia y la banda. Ya pudimos juntar el dinero para poder hacerle la despedida a nuestro gran compañero Lucas”, expresó Hechizo Tropical, una banda que mezcla géneros como la cumbia, guaracha y folclore.
A falta de la autopsia para revelar cuál fue la causa de la muerte, el medio 0223 de Mar del Plata agregó que el cantante tendría posibles antecedentes coronarios. Esta situación habría desencadenado en el deceso del músico, quien apenas bajo del escenario se descompensó e hizo estéril el trabajo de los médicos que arribaron al local bailable.
Otras noticias de Mar del Plata
En un basural a cielo abierto. Mar del Plata: encuentran en un descampado un cuerpo calcinado sin identificar
En Mar del Plata. Una familia de un alumno deberá pagar una millonaria multa por una falsa amenaza de bomba en un colegio
"No se está violando la regla". Un condenado por abuso sexual fue autorizado por la Justicia para viajar a Brasil una semana por trabajo
- 1
La mamá de Fabián Cubero habló de la conflictiva relación de su hijo con Nicole Neumann y fue tajante
- 2
“Profunda consternación”: el fuerte malestar de los trabajadores del Teatro La Fenice de Italia por los dichos de Beatrice Venezi
- 3
Gwyneth Paltrow: del orgullo por su más reciente papel a su recuerdo de su paso por la Argentina
- 4
La batalla del cine versus el streaming llegó a un punto de no retorno