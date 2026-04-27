Murió un integrante de una banda tropical tras descompensarse después de un show en Mar del Plata

Lucas Herrera, integrante de la banda musical Hechizo Tropical, falleció este domingo tras un show en el boliche Viva Juliana, ubicado en la avenida Champagnat, Mar del Plata. Sus restos serán velados en la casa velatoria San Jorge.

Herrera, de 31 años, formaba parte del grupo de musical tropical marplatense. Según reveló la cuenta del boliche Viva Juliana, el músico se descompensó luego de dar el show y, de inmediato, se pidió la asistencia médica, aunque sin efecto.

“Lamentamos informar que el evento de ayer fue suspendido debido a una situación de extrema gravedad. Lucas, integrante de Hechizo Tropical, se descompensó en el bailable luego de dar su show y fue trasladado al hospital. Lamentablemente, falleció. Por respeto a él, a su familia y a sus compañeros, tomamos la decisión de cancelar el evento”, expresó la cuenta de Viva Juliana, que canceló el evento debido a esta situación delicada.

Falleció Lucas Herrera a los 31 años

“Agradecemos profundamente al público por su comprensión en este momento tan difícil y enviamos mucha fuerza y acompañamiento a sus seres queridos y a toda la banda. Quedamos a su disposición para lo que sea necesario en este difícil momento”, se solidarizó el local bailable.

El comunicado de Viva Juliana, el boliche marplatense

Por su parte, la banda musical, mediante su cuenta de Facebook, lamentó lo sucedido y dejó un alias de una cuenta bancaria para colaborar económicamente con la familia: “Lamentablemente queremos comunicarle el deceso de nuestro compañero Lucas Herrera”.

El comunicado oficial de Hechizo Tropical

“Queremos darle las gracias a cada uno por sus mensajes de aliento y apoyo a su familia y la banda. Ya pudimos juntar el dinero para poder hacerle la despedida a nuestro gran compañero Lucas”, expresó Hechizo Tropical, una banda que mezcla géneros como la cumbia, guaracha y folclore.

La banda Hechizo Tropical se presentó en Mar del Plata

A falta de la autopsia para revelar cuál fue la causa de la muerte, el medio 0223 de Mar del Plata agregó que el cantante tendría posibles antecedentes coronarios. Esta situación habría desencadenado en el deceso del músico, quien apenas bajo del escenario se descompensó e hizo estéril el trabajo de los médicos que arribaron al local bailable.