Måneskin: los ganadores del festival Eurovisión salen de gira y llegarán a Buenos Aires en septiembre

Ganadora del último certamen Eurovisión de la canción y convertida en la banda italiana más escuchada en todo el mundo , desde la plataforma de Spotify, Måneskin llegará a la Argentina el 11 de septiembre, para tocar en el Hipodromo de Palermo, en el marco de su primera gira mundial.

La historia de Måneskin (es italiana pero sus fundadores eligieron un nombre en danés, que significa “luz de luna” ) tiene apenas seis años y una crecimiento exponencial que se dio en medio de la pandemia.

Integrada por Damiano David (voz), Victoria De Angelis (bajo), Thomas Raggi (guitarra) y Ethan Torchio (batería), comenzó tocando covers en las calles , hasta que el proyecto viró hacia las canciones propias, con gran éxito.

Måneskin se posicionó en los primero puestos en las listas de venta de países europeos, gracias a temas como “Vent’anni” y, en especial, “I Wanna Be Your Slave”. El grupo ganó el Festival de San Remo y se presentó como representante de Italia, en la edición 2021 del Festival de la Canción Eurovisión.

Su versión del tema “Zitti e buoni”, que se consagró ganadora con 524 puntos y fue impulsada sobre el escenario por el tremendo glamour de la banda, que acarrea todos los brillos y los pantalones pata de elefante de la estética de la década del setenta.

Si se dedicara a cultivar en canciones las últimas tendencias de la industria musical, sus números no llamarían la atención, pero al tener un perfil rockero, no se pueden despreciar las 4000 millones de reproducciones de sus temas, en todas las plataformas . El videoclip de “I Wanna Be Your Slave” tuvo 6,7 millones de reproducciones en solo 24 horas. Además, la canción también cuenta con una versión en colaboración con Iggy Pop.

Y hay más récords en la historia de Måneskin. Fue #1 de la lista Top 50 Global de Spotify, con “Beggin”, un hit que se mantuvo en el #1 durante 10 semanas en la lista Alternative Airplay de Billboard, convirtiéndose en la canción que mayor tiempo estuvo en ese puesto.

“Beggin”, junto con “I Wanna Be Your Slave”, se clasificaron en las listas de singles del Reino Unido, respectivamente, en la posición 10 y 6, confirmando a la banda como el primer grupo italiano en la historia con dos singles simultáneamente en el Top Ten británico.

Junto con Doja Cat y Ed Sheeran, encabezaron el festival Global Citizen Live 2021 desde París. Luego lanzaron el single MAMMAMIA, que debutó en el puesto 24 en la lista global de Spotify (ha sido el debut más alto en las listas entre los nuevos lanzamientos). El último año Måneskin voló a los Estados Unidos para dos shows especiales en Nueva York y Los Ángeles, precedidos por el debut en la televisión estadounidense en el icónico Tonight Show con Jimmy Fallon. Más tarde, tocaron como invitados especiales en el show de los Rolling Stones en Las Vegas y fueron invitados del exclusivo The Ellen DeGeneres Show.

La banda ha sido galardonada como “Mejor Banda de Rock” en los MTV EMA 2021 , un gran logro para Måneskin porque es la primera victoria de una banda italiana en una categoría internacional. Ha sido nominada con el tema “Beggin” como “Canción favorita de tendencia” para los American Music Awards 2021, y recibió una doble nominación para los BRIT Awards, como “Grupo internacional” y “Canción internacional” por “I Wanna Be Your Slave”.

