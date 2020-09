Eterno rebelde: Noel Gallagher explicó por qué se niega a usar barbijo

Noel Gallagher se quejó por las disposiciones del gobierno británico en torno al Covid-19 Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de septiembre de 2020 • 20:13

La rebeldía y la escasez de empatía le han servido al ex guitarrista de Oasis Noel Gallagher para construir su personaje de estrella de rock, incluso cuando no está sobre el escenario. ¿Tiene cosas políticamente incorrectas para decir en estos tiempos de pandemia Covid-19? Por supuesto que sí. "Me importa un carajo. Elijo no usar barbijo y si contraigo el virus, estará en mí y en nadie más", dijo en el podcast Matt Morgan's Funny How?, de su amigo, el comediante y conductor radial Matthew Morgan.

Primero señaló algo que tiene absoluta lógica: no está permitido en el Reino Unido ingresar sin barbijo a grandes tiendas comerciales, pero no hay problema si no se usa dentro de un bar, rodeado de gente que fue a tomar cerveza. "Todo el asunto es una tontería. Se supone que debés usarlos en Selfridges, pero no en el pub. ¿Sabés lo que quiero decir? Es como, oh, 'en realidad, no tenemos el virus en los pubs, pero lo tenemos en Selfridges'", dijo Gallagher. Es atendible su comentario por la falta de lógica de algunas medidas tomadas para la prevención del contagio. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que en la decisión de usar o no un barbijo muchas veces depende el hecho de que una persona con Covid-19 que se encuentre asintomático contagie a otra.

Como en la Argentina, en el Reino Unido actualmente el uso de barbijos es obligatorio, excepto para los menores de 11 años. Gallagher continuó con su postura: "Iba a ir a Manchester la otra semana -contó- y un tipo me dijo: '¿Podés ponerte la máscara, porque la policía de transporte subirá y te multará con 1000 libras?' Pero no tenés que ponértelo si estás comiendo", ironizó el guitarrista. "Claro, este virus asesino que está barriendo el tren vendrá y me atacará, pero si me ve comiendo un sándwich, no".

"Nos están quitando demasiadas libertades", dijo el guitarrista y cantante Noel Gallagher Crédito: Andrew Smith/Shutterstock

Y cuando su amigo y conductor del podcast le dijo que las mascarillas ayudaban a evitar la propagación, le respondió: "Escuchame, no es una ley. Ahora nos están quitando demasiadas libertades".

No es el primer artista del Reino Unido que da batalla contra la prevención. En la misma línea está el cantante de The Stone Roses, Ian Brown. Otros de los que están desafiando las decisiones políticas inglesas sobre la pandemia son el compositor Andrew Lloyd Weber, y el cantante Van Morrison, que piden por la reapertura urgente de las salas música y los teatros, con la presencia de público, aunque tomando las debidas precauciones.

Conforme a los criterios de Más información