My Chemical Romance vuelve a la Argentina: dónde toca, cuándo y cómo comprar las entradas

La escena musical argentina se prepara para recibir a una de las bandas más influyentes del rock alternativo. La noticia generó gran expectativa y muchos fanáticos se preguntan donde tocan, cuándo y cómo sacar las entradas para revivir la energía y la pasión que caracterizan a My Chemical Romance.

My Chemical Romance vuelve a la Argentina en 2026

¿Cuándo y dónde se presentará My Chemical Romance en Argentina?

My Chemical Romance se presentará el 1 de febrero de 2026 en el Estadio de Huracán ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Este show forma parte de su South American Tour y contará con la participación especial de la banda sueca The Hives.

¿Dónde queda exactamente el estadio de Huracán?

El Estadio Tomás Adolfo Ducó, conocido popularmente como el Estadio de Huracán, se encuentra en el barrio de Parque Patricios, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su dirección exacta es Avenida Amancio Alcorta 2570.

¿Cómo comprar las entradas para My Chemical Romance y cuándo comienza la preventa?

Venta exclusiva: Los tickets estarán disponibles únicamente a través del sitio oficial www.livepass.com.ar . Se recomienda evitar otros sitios para prevenir estafas.

Los tickets estarán disponibles únicamente a través del sitio oficial . Se recomienda evitar otros sitios para prevenir estafas. Preventa BBVA: Comienza el jueves 26 de junio a las 12 del mediodía , exclusiva para clientes BBVA.

Comienza el , exclusiva para clientes BBVA. Venta general: Se habilita el viernes 27 de junio a las 12 del mediodía para todo el público.

Se habilita el para todo el público. Beneficios BBVA: Los clientes de BBVA podrán comprar las entradas en 6 cuotas sin interés

¿Quiénes son The Hives, la banda invitada especial?

The Hives es una banda sueca de rock, reconocida por sus electrizantes presentaciones en vivo y su distintivo sonido garage-rock. Con más de treinta años de trayectoria se consolidaron en la escena musical internacional. Constituidos en el año 1993, Howlin’ Pelle, Chris Dangerous, The Johan And Only, Nicholaus Arson y Vigilante Carlstroem, forman parte de la banda.

The Hives . banda sueca Gentilez D-Music

El esperado regreso de My Chemical Romance para sus fanáticos

El regreso de My Chemical Romance a la Argentina representa un momento muy esperado por sus seguidores. La banda, que dió sus primeros pasos en 2002 con el álbum I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love, dejó una huella imborrable. Su álbum Three Cheers for Sweet Revenge lanzado en el año 2004 fue certificado triple platino e incluyó éxitos como “I’m Not Okay (I Promise)”, “Helena” y “The Ghost of You”.

My Chemical Romance vuelve a la argentina el 1 de febrero del 2026 Instagram @mychemicalromance

Además de Three Cheers for Sweet Revenge, My Chemical Romance lanzó el álbum The Black Parade en el 2006, también certificado triple platino y considerado uno de los mejores discos de ese año por la revista Rolling Stone. El sencillo principal, “Welcome to the Black Parade”, lideró los rankings de Billboard Alternative Songs y el UK Official Singles Chart. Para el 2008, presentaron Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys, que también encabezó los rankings.

¿Qué novedades presenta My Chemical Romance en este regreso?

Recientemente, la banda estrenó una edición expandida de su segundo álbum, Three Cheers For Sweet Revenge, 21 años después del original. Esta edición deluxe incluye nuevas mezclas creadas por el productor Rich Costey.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.