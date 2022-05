El buen gesto de Martín Liberman con un participante de Los 8 escalones: “Me demostró una sencillez bárbara”

El programa Los 8 escalones del millón (eltrece) trae consigo un sinfín de historias de participantes que asisten al programa en busca del suculento premio económico. Para ello, deben ir respondiendo preguntas del conductor Guido Kaczka y de las celebridades que asisten como un jurado especializado en diferentes temas.

Atrás de cada concursante se esconde una historia de vida y un objetivo que los carga de motivación para poder afrontar las reglas del juego. El caso de Leonardo Piquero fue singular: quedó eliminado en los pasos previos a la final el jueves 14 de abril, pero a pesar de ello consiguió trabajo gracias a un buen gesto del periodista Martín Liberman, quien suele oficiar de jurado en la categoría de deportes.

“Cuando estoy saliendo del estudio se me acercó Martín y me dice que tiene un trabajo para hacer, que si quería pintar. Le dije que sí, le pasé un presupuesto y la verdad es que estoy encantado por el trato”, contó Leonardo a LA NACION.

Todo comenzó cuando Liberman interpeló a los participantes. A la hora de la presentación, Piquero aclaró que su profesión era ser pintor y atrajo la atención del periodista, que necesitaba realizar un trabajo de pintura en su casa. “Quiero contar la historia, necesitábamos pintar el cuarto del bebe. Martín- por él- hacia las preguntas y el participante era Leo. Le pregunté ‘¿a qué te dedicas?’ y dice ‘pintor’”, ahí le puse los ojos, cuando termine el programa me le tiro a la yugular”, relató el periodista en sus redes sociales sobre el trato que realizó con el participante. Luego describió el trabajo realizado: “Acá está su obra, súper recomendable, gran tipo y además el trabajo que hizo fue una pinturita”. Aunque, antes de los posibles comentarios que pudieran hacerle, Martín aclaró que “todo está pago”.

El gesto de Martín Liberman con un participante de los 8 escalones

En contacto con LA NACION, el concursante relató más detalles del suceso y destacó la amabilidad del conductor de radio y televisión: “En el medio del desarrollo del juego, donde llegué casi hasta la final, hubo algunos intercambios humorísticos con Guido (Kaczka), Martín y Carmen (Barbieri) con los que entablé buena onda, como así también con los demás participantes, se generó un lindo ambiente. Cuando estoy saliendo del estudio se me acercó Martín y me dice que tiene un trabajo para hacer, que si quería pintar. Le dije que sí, le pasé un presupuesto y la verdad es que estoy encantado por el trato. Me asombró que se acercara, ya que no me conocía y lo hizo de una forma sencilla”, contó Leonardo.

Con la obra finalizada y la felicitación de Liberman, Piquero continuó con su relato de la historia que aún hoy lo sorprende: “Uno a veces espera que la gente de la tele sea distinta, más cuidadosa al trato, pero en este caso no. Martín me demostró una sencillez bárbara, le pasé un presupuesto de la obra, charlamos y me comentó lo qué quería hacer”, sostuvo y resaltó: “Tengo muchos años en este oficio y en pocos lugares te tratan con esta amabilidad, detalles como invitarte a comer, darte de tomar algo, que por ahí son tonterías, pero no pasa siempre”.

Para cerrar, en esa misma línea, el participante de Los 8 escalones del millón destacó la ayuda que representó para él este trabajo, en medio de la difícil situación económica que se vive en la Argentina. “Siempre se acercaba y me hacía una broma, fue muy considerado y se lo dije. No tenía por qué hacer el video, pero me sorprendió en todo sentido. Todavía nos seguimos mensajeando y charlando”, reveló Leonardo.