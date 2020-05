"Me quise dar el gusto": Natalie Weber gastó $70.000 en perros y la criticaron

La esposa de Mauro Zárate se defendió en las redes sociales. Fuente: Diario Show

La modelo y panelista Natalie Weber fue centro de muchas críticas al tomar la decisión de comprar dos perros caniches pelirrojos por 70.000 pesos por un "gusto personal".

Esta actitud hizo que muchas personas en las redes sociales le hagan llegan su descontento al comprar y no adoptar una mascota . Weber decidió regalarle a las hijas que tiene con el futbolista de Boca, Mauro Zárate , dos nuevos perros, pero al difundirse la noticia se vio obligada a aclarar la situación.

"Me imagino que me van a llegar todo tipo de críticas porque no adopté y compré. No soy una persona que me guste dar explicaciones. Pero primero, aclaro que no los fui a buscar, me los trajeron, porque estoy cumpliendo con la cuarentena. Y a los perritos los compré porque quería una raza específica", reveló Natalie a la revista Paparazzi .

"No estoy en contra de la adopción ni mucho menos. Por el contrario, estoy a favor. Pero en este caso tenía el dinero para comprarme los perritos que quería y me quise dar el gusto. No entiendo cuál sería el problema de eso, yo no le veo nada malo", expresó Natalie molesta.

El mes pasado, la modelo había sido noticia luego de regalarle a su hija Mia una muñeca réplica de ella cuando era bebé.