Nazarena Vélez confirmó que tiene coronavirus y habló sobre sus síntomas: “No me lo esperaba”

En las últimas horas, Nazarena Vélez comunicó a través de su cuenta de Instagram que dio positivo en el test de coronavirus. De cara a un evento al que tenía que asistir, un dolor de cabeza la alertó y decidió hacerse un hisopado por precaución.

Si bien Vélez confirmó su contagio, los resultados de su familia fueron negativos, aunque todos permanecerán aislados unos días. La mediática utilizó sus redes sociales para darle la noticia a sus seguidores. “Intento ser siempre tan positiva que podía pasar. Venía zafando pero finalmente un día me tocó. Estoy bien, solo dolor de cabeza y un poco de cuerpo”, escribió en el epígrafe de su posteo.

“Aisladísima. Sola en mi habitación. Esto también pasará y muy pronto. No dejes de cuidarte”, agregó. En simultáneo, Nazarena compartió una serie de videos en sus historias donde dio algunos detalles más sobre su cuadro.

El posteo con el que Nazarena Vélez dio a conocer el resultado de su hisopado Instagram: @nazarenavelez

“Acá estoy, todo oscurito porque me duele la cabeza bastante. Estoy sola, aislada, mi familia se está cuidando un montón, no se acercan y están tomando todas las precauciones como tiene que ser. No tengo fiebre, si Dios quiere tampoco voy a tener”, relató.

Por otro lado, tras varias consultas de sus fans, indicó que está vacunada con una sola dosis desde hace un mes y medio. “Tampoco tengo tan claro cuándo empezó esto porque yo sufro mucho de migrañas. Lo único que tuve raro en este último tiempo fue dolor de cabeza, pero no me di cuenta cuándo empezó, ni cómo, ni nada”, sumó.

Además, aseguró que Barbie Vélez, Lucas Rodríguez, Santiago Caamaño y su hijo Thiago dieron negativo de Covid-19, pero se realizarán un nuevo hisopado el próximo domingo 22 de agosto. “Estamos lejos pero cerca y te seguimos cuidando a la distancia”, le dijo su pareja en uno de los clips.

El video de Nazarena Vélez tras confirmar que tiene coronavirus

Para cerrar, bromeó sobre la pérdida de los sentidos. “Como no perdí el gusto ni el olfato estoy morfando. Ahora, el hambre no lo pierdo nunca, la con... de mi tía. Espero estar un poco mejor mañana”, expresó.

“Agradezco como lo vengo transitando. Qué loco, eh, la verdad no me lo esperaba y ustedes saben perfectamente que yo me cuido un montón. Puede pasar, cuidate mucho, no nos relajemos”, finalizó.

La actriz y ahora empresaria teatral volvió al ruedo mediático con varias apariciones como invitada en importantes programas televisivos, como Almorzando con Mirtha Legrand y PH, Podemos Hablar, sumado al regreso al teatro con su obra “Los Trepadores”, que quedó reprogramada.

Hace unas semanas, Nazarena fue convocada para participar en La Academia de Showmatch, pero a días de su debut en el certamen conducido por Marcelo Tinelli decidió bajarse. Los motivos fueron claros: un ataque de convulsión que sufrió su hijo menor Thiago, fue determinante para que decidiera darle prioridad a su entorno.

Informe de Pablo Montagna

