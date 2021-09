Net TV reacomoda su grilla, expectativa por el futuro de radio Del Plata y una novedad en Spotify

Nuestro Día, el primer programa diario de Spotify

Desde el 6 de septiembre, Luciano Banchero, Fiorella Sargenti y Eddie Fitte hacen un podcast original de Spotify: Nuestro Día. El mismo, que se estrena de lunes a viernes a las 9 de la mañana, ofrece seis segmentos sobre titulares, deportes, chismes, cultura pop, entretenimiento, entre otras novedades.

Nuestro Día tiene como columnistas a Vicky “Juariu” Braier, con los temas de farándula y espectáculos; a Magnus Mefisto con temas de terror y misterio; y a Tomás Aguerre, quien pone foco en lo referido a la política y la sociedad. Además, Charly Maidana para estar al día con todos los temas de deportes y a la psicóloga Querida Guachita con todo lo que hay que saber sobre salud y bienestar.

Recordemos que Luciano Banchero y Fiorella Sargenti a fines de mayo dejaron Metro 95.1 FM, donde conducían Sensacional Éxito, y Eddie Fitte dejó en julio de 2020 de estar frente a cámara en TN y eltrece para comenzar a producir diferentes contenidos multimedia.

Nuevos horarios y programas en Net Tv

A lo largo de septiembre, Net Tv sumó programas e hizo cambios de horario en algunos ciclos. En primera medida, se espera que el lunes 20 Mariano Peluffo regrese a la conducción de Como Todo (lunes a viernes 12 a 14), tras su paso por la Televisión Pública, pero no volverá al otro ciclo que conducía en esa pantalla como era Editando Tele, que tras su salida lo reemplazó Diego Korol, y ahora quedó en manos de Luis Pineyro en el nuevo horario de las 20; el magazine de Pampita, Pampita Online estrenó horario de las 21 h.

El ciclo televisivo Pampita Online estrenó horario de las 21 hs Twitter Mirtha Legrand

Otra de las novedades es que el noticiero del canal de Perfil y Kuarzo, RePerfilar, sumó otra edición: a las 23.30 con Úrsula Ures Poreda y Pablo Corso Eduan (la primera edición es a las 19 h. con Santo Biasatti y María Areces).

Por último, los últimos estrenos fueron Corea del centro, con la conducción de Ernestina Pais (anteriormente estuvo a cargo de Ernesto Tenembaum y María O’Donnell) los domingos a las 21 h; y la telenovela Pedro el escamoso, de lunes a viernes a las 17.15. Recordemos que Net TV es el 6to. canal de televisión abierta argentino, que inició sus transmisiones el 1 de octubre de 2018 y es propiedad de Editorial Perfil en sociedad con Kuarzo Entertainment Argentina

Se cayó la licitación de Radio El Mundo que se entregó a los dueños de Cooperativa

A pesar de haber adjudicado la licencia en julio del año pasado a Radio Cooperativa (AM 770), el Gobierno volvió sobre sus pasos y anuló la licitación para la explotación de la ex Radio El Mundo (AM 1070).

Semana clave para Del Plata

Esta semana es clave para el futuro de radio Del Plata AM 1030. Ante la salida de la productora Barboza SRL, de Isabel García -la dirección estaba a cargo de Antonio Fernández Llorente y Fabiana Segovia- la emisora quedaría en manos de Ricardo Bruzzese (empresario de la carne y presidente de la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica Argentina). Quien dirigirá periodísticamente y artísticamente la radio será el periodista Lucio Di Mateo, quien conduce los sábados, de 8 a 10, Sin despertador.

Sandra Russo regresó a radio Nacional AM 870 para conducir Calandrias, los sábados de 9 a 10 Twitter @SandraRusso_ok

Sandra Russo volvió a Nacional

Sin dejar sus participaciones en La 990 AM y su ciclo en la AM 530, Sandra Russo regresó a radio Nacional AM 870. Desde este mes y junto a Dolores Sóla, conduce Calandrias (cada sábado de 9 a 10), donde ambas cruzan todos los temas de sociedad, literatura, música, política internacional y nacional, cine, teatro, desde dos miradas. En el mismo, se da lugar a editoriales, entrevistas, diálogos y comentarios sobre el país, el mundo y la época.