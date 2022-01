Netflix anunció una miniserie con Mark Ruffalo y Hugh Laurie y revolucionó las redes

Son muchos los que, al escuchar el nombre Mark Ruffalo piensan inmediatamente en Hulk, el científico que cada vez que se enoja se convierte en un gigante verde y extremadamente fuerte. Y es que, durante la década pasada, el actor estuvo dedicado casi al cien por ciento a su rol como Bruce Banner, uno de los personajes más queridos del Universo de Marvel. Sin embargo, tras cerrar esa etapa con el estreno de la última película de los Avengers en el 2019, el actor estadounidense vuelve al ruedo en una desafiante serie producida por Netflix.

Ruffalo dio sus primeros pasos en el camino de la actuación a comienzos de los noventa y, a lo largo de los años, interpretó una gran variedad de roles. Sus habilidades frente a la pantalla lo ayudan a ser desde ese mejor amigo que al final de la película logra ser el amor que la protagonista tanto había buscado, hasta el policía serio y oscuro que debe investigar el extraño evento que atormenta a los habitantes de una misteriosa isla.

En este caso, el actor se pondrá en los zapatos de Daniel LeBlanc, un cerrajero del Museo de Historia Natural francés que debe sobrevivir la ocupación Nazi junto a su hija, Marie-Laure, interpretada por Aria Mia Loberti . La historia seguirá los pasos de la joven, una adolescente ciega cuyo camino se cruza con el de un soldado alemán, mientras ambos enfrentan la desolación que la Segunda Guerra Mundial provocó sobre Francia. La trama solo se complicará cuando el personaje de Ruffalo robe una extraña y lujosa gema de la institución en donde trabaja para protegerla de los invasores.

Según reportó la revista Variety, All the Light We Cannot See será una serie de cuatro partes basada en la novela del mismo nombre escrita por Anthony Doerr, la cual fue galardonada con el premio Pulitzer en el 2014. Contará con la participación de Hugh Laurie, más conocido por su rol como Doctor House. El actor dará vida a Etienne LeBlanc, un soldado de la Primera Guerra Mundial afectado por el trastorno de estrés post traumático que dedica sus días a transmitir un programa de radio clandestino como parte de la Resistencia Francesa.

Netflix reunió para esta nueva producción un increíble elenco, pero no son solo son grandes nombres los que estarán frente a las cámaras sino también detrás de ellas. La serie fue escrita por Steven Knight, encargado de la creación de Peaky Blinders, y la dirección estuvo en manos de Shawn Levy, conocido por trabajar en grandes éxitos como Stranger Things y Sombra y Hueso. A pesar de que aún no fue publicada la fecha oficial del estreno, la producción del gigante del streaming promete ser uno de los hits más grandes del 2022.

Mark Ruffalo se mostró tan feliz como agradecido al ser incluido en la emocionante producción y lo dejó bien claro. En su cuenta de Twitter, en donde acumuló más de 7 millones de seguidores, el renombrado actor escribió: “¡Estoy emocionado de trabajar junto a este gran elenco y reunirme con Shawn Levy, Netflix y Hugh Laurie!”.

La noticia rápidamente se volvió en un tema muy comentado en las redes sociales y los fanáticos de los dos protagonistas celebraron la realización del proyecto. “