Netflix Argentina: la guionista de Envidiosa reveló en quién se inspiró para hacer el personaje de la protagonista, Vicky

Escuchar

A tan solo cinco días del estreno de la serie en Netflix Argentina, Envidiosa, que protagoniza Griselda Siciliani, y tras el furor que despertó en la audiencia de la plataforma, su guionista, Carolina Aguirre, brindó detalles íntimos sobre la realización de la misma y contó en quién se inspiró para poder llevar a cabo dicha historia.

Mediante su cuenta de Instagram, Aguirre subió una serie de Stories a raíz de las dudas que surgieron por parte de los seguidores de la serie. Para ello, generó una caja de preguntas y respondió a cada una de ellas, en las que aclaró su punto de vista al momento de crear Envidiosa, qué la llevó a eso y qué significa este éxito para su carrera.

A poco de cumplir 40 años, Vicky se queda soltera y con necesidad de casarse (Fuente: Netflix)

La mayoría de las incógnitas aparecieron con el personaje de Vicky, que interpreta Siciliani. La misma encarna a una mujer que está por cumplir 40 años y que, a punto de casarse con su pareja, él la abandona por otra persona. Esto la hunde en una profunda angustia en la que buscará desesperada un nuevo amor.

Cómo fue que Carolina Aguirre se inspiró en Vicky (Fuente: Instagram/@aguirrecaro)

Sobre la construcción de este personaje, Carolina fue tajante: “No me inspiré en nadie. Ya me cansé de repetirlo. Son fantasías y suposiciones medio tiradas de los pelos”. Al mismo tiempo aclaró: “Obviamente, usé anécdotas de distintas amigas, cuñadas, excuñadas, hermanas de cuñadas, y de mí misma, aunque yo no sea muy parecida a nivel historia, pero sí tengo algo de loca y de intensa. Todos los guionistas usamos anécdotas de conocidos”.

Asimismo insistió: “Pero no, no puede estar basado en nadie que yo conozca, básicamente porque Vicky es un monstruo espectacular y yo nunca conocí a nadie así de gracioso. Ojalá hubiera tenido una amiga así de ocurrente, pero ni en pe***. ¿Quién tiene alguien así?”.

Y agregó: “Netflix compra biografías de [Ayrton] Senna o de Marilyn Monroe, no de amigas nuestras. No somos tan interesantes. Es ficción 100 porciento”.

Carolina contó que no se inspiró en una amiga para recrear a Vicky (Fuente: Instagram/@aguirrecaro)

Luego de ello, una seguidora le consultó si se “inspiró en una amiga para articular al personaje de Vicky”, a lo que la guionista sostuvo: “No, porque la escritura no funciona de esa manera. Vos tenés un conflicto y pensás cómo debería ser el mejor personaje posible para encarar esta misión. Y lo vas construyendo de acuerdo a lo que necesita el cuento. No podés inspirarte en alguien. Podés tomar cosas de historias, testimonios, porque hay algo ahí que te sirve. Es exactamente al revés”.

Por lo tanto, destacó que hacer eso es técnicamente “imposible” debido a que es un “proceso largo en el que va mutando solo y en el que interviene mucha gente. Desde productores, plataforma, equipo y actores”.

“Que uno encuentre similitudes con sus conocidos es porque capta algo del momento, algo que flota en el aire, que está pasando. Pero cualquiera que escribe sabe que es ridículo. No”, completó.

La guionista dio indicios de la similitud de la serie con su vida privada (Fuente: Instagram/@aguirrecaro)

En tanto, las seguidoras indagaron sobre si la guionista se reflejó en Vicky o en la historia en general. De forma abierta contó: “Yo me casé a los 23 a escondidas y nunca le dije a mi familia ni amigos porque me iban a romper con que festeje y yo odio los casamientos y las fiestas. Se enteraron a los 35 cuando me divorcié y ahora me voy a volver a casar porque para mí el casamiento ordena económicamente la pareja”. Y sentenció: “Con mi exmarido nos llevaríamos muy bien, seríamos amigos si su nueva esposa nos dejara”.

Envidiosa cuenta con 12 capítulos en su primera temporada y se espera que el próximo año se estrene la segunda entrega (Fuente: Netflix)

Esta serie producida por Adrián Suar cuenta con una primera temporada de 12 capítulos. Se espera que el año próximo se estrene la segunda parte. Está compuesta por un importante elenco de actrices y actores, como: Esteban Lamothe, Lorena Vega, Martín Garabal, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo y Benjamín Vicuña. Hacia el final, Carolina Aguirre aseguró que siente una “alegría inmensa” por la repercusión que tuvo y que la historia de Vicky surgió por un pedido explícito para presentar ante Netflix.

LA NACION