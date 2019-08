Netflix cancela la serie de The OA, tras dos temporadas

Cancelaron la serie The OA

6 de agosto de 2019 • 09:29

La primera temporada de The OA llegó a Netflix en 2016 y logró conquistar a los usuarios con su inquietante e intrigante trama. Pero recién este año, en marzo y sin demasiado aviso previo, se estrenaron los nuevos episodios. Y si los fans de esta historia estaban contentos con este inesperado regreso, ya pueden agarrar sus pañuelos otra vez porque la plataforma anunció la cancelación de esta producción creada por Brit Marling - que también la protagonizada- y Zal Batmanglij.

The OA se centra en una joven ciega, llamada Prairie (Marling), que desaparece durante siete años y cuando regresa a su casa lo hace inexplicablemente transformada: recuperó su visión y tiene un mapa de cicatrices que le cruza la espalda. A su regreso se hace llamar The OA (The Original Angel, -el ángel original-) y recluta a un grupo de jóvenes para que la ayuden en una misión.

"Estamos muy orgullosos de los 16 fascinantes capítulos de The OA y estamos agradecidos a Brit y Zal por compartir su audaz visión y por realizarla a través de su increíble arte. Esperamos poder trabajar con ellos en el futuro, en esta y quizás en otras dimensione", sostuvo Cindy Holland, vicepresidenta de contenido original de Netflix.

Todos los enigmas que deja la serie en esta segunda temporada quedarán librados ahora a la imaginación de los usuarios de la plataforma porque no habrá un cierre especial para esta historia, que además de estar protagonizada por Marling cuenta con las actuaciones de Emory Cohen, Patrick Gibson, Jason Isaacs, Ian Alexander, Phyllis Smith, Brendan Meyer, Brandon Perea, Will Brill, Sharon Van Etten, Scott Wilson, Alice Krieg y Paz Vega.

La carta de despedida de Brit Marling