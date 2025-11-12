Pampita contó detalles del reencuentro de Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio, sus hijos con la China Suárez

Comenzó una nueva etapa del escándalo mediático conocido como WandaGate. Esta semana, Mauro Icardi y María Eugenia “la China” Suárez regresaron a Buenos Aires acompañados por los dos hijos menores de ella, Magnolia (7) y Amancio (5). Mientras la pareja se instaló en “la casa de los sueños” de Nordelta, los niños se reencontraron con su padre, Benjamín Vicuña, y sus hermanos. Si bien el encuentro fue puertas adentro, quien dio detalles del mismo fue Carolina “Pampita” Ardohain. “Estaban felices”, aseguró.

Este sin duda fue un año de muchos cambios para los hijos de Eugenia Suárez. La actriz decidió mudarse a Estambul para acompañar a Mauro Icardi, quien en julio y tras recuperarse de una lesión en la rodilla derecha, se reincorporó a los entrenamientos del Galatasaray. Primero trascendió que iba a ser Rufina, su primogénita, fruto de su relación con Nicolás Cabré, quien se mudaría con ellos y comenzaría allí el ciclo lectivo. Sin embargo, más tarde la ex Casi Ángeles evidenció que los tres niños comenzaron a estudiar en un colegio de Turquía.

La China Suárez se instaló con Magnolia y Amancio en Estambul; esta semana regresaron a la Argentina (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Esta semana Suárez regresó con sus dos hijos menores y su pareja a Buenos Aires. Luego de llegar, Magnolia y Amancio se reunieron con su padre, Benjamín Vicuña, y sus hermanos mayores, Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Carolina Ardohain. Si bien el actor no se pronunció al respecto ni compartió imágenes, su expareja sí lo hizo. El martes 11 de noviembre, durante una entrevista con LAM (América TV), Ángel De Brito le preguntó a Pampita como estaba su ex y ella no se quedó callada.

“No voy a opinar mucho”, expresó la modelo. Si bien en un primer momento dio cuenta de que no quería profundizar en el tema, instantes después reveló: “Solo voy a decir que mis hijos estaban felices de reencontrarse con sus hermanos y me alegra mucho por ellos. Estaban muy contentos”.

Pampita aseguró que sus hijos estaban felices de reencontrarse con sus hermanos Magnolia y Amancio, los hijos de Vicuña y la China Suárez (Foto: Instagram @pampitaoficial / @benjaminvicuna.ok / @sangrejaponesa)

Cabe remarcar que la situación actual entre Suárez y Vicuña es extremadamente tensa. Las cosas se complicaron cuando él revocó el permiso para que sus hijos salieran del país. Esto enfureció a Suárez, quien hizo un descargo en Instagram en el que lo acusó de mal padre y de tener adicciones. Pampita salió en su defensa y aseguró que era un “excelente padre”.

Si bien finalmente el actor permitió que los niños viajaran, en reiteradas oportunidades aseguró que le era difícil estar lejos de ellos y que anhelaba que las cosas volvieran a ser como antes. Incluso, hizo énfasis en la tensa relación que tiene actualmente con la actriz y dio a entender que quedó a las sombras de la decisión de escolarizarlos en Turquía y que la comunicación con ellos era cada vez más complicada.

Días atrás, Benjamín Vicuña reveló que planea tomarse vacaciones con sus cinco hijos

En cuanto a cómo siguen las cosas, la semana pasada el actor chileno le dijo a Intrusos (América TV) que iba a tomarse vacaciones con todos sus hijos, algo que lo tenía “muy ilusionado”. Si bien reveló que el destino era Uruguay, no precisó fechas. No obstante, ante la llegada de Magnolia y Amancio a la Argentina, quizás pueda darse en los próximos días.