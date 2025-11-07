El hijo de la China Suárez jugó al fútbol con Mauro Icardi y sorprendió a todos al imitar sus festejos

En medio de las polémicas, de los cruces con sus exs y de los regalos de lujo, María Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi volvieron a evidenciar que le hacen oídos sordos al ruido exterior y se enfocan en su vida familiar en Estambul. Luego de que Wanda Nara acusara al futbolista de desentenderse de la crianza de sus dos hijas, Francesca e Isabella, no pagar ni el colegio, ni la obra social, ni enviarle un regalo a la más pequeña por su cumpleaños, él se mostró muy cerca de los hijos de la actriz. Jugó al fútbol con Amancio y el niño imitó los festejos que hace cuando marca goles con la camiseta del Galatasaray.

El jueves 6 de noviembre, la China Suárez publicó en sus historias de Instagram una serie de videos de la tarde al aire libre que compartió con Mauro Icardi y sus hijos Magnolia, de siete años, y Amancio, de cinco, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, en el jardín de su casa de Estambul. Vestidos con el uniforme del colegio y con música de fondo, los pequeños jugaron al fútbol con el deportista.

Amancio jugó al fútbol con Mauro Icardi y la China Suárez compartió el video en sus redes (Foto: Captura de video / @sangrejaponesa)

Mientras la niña fue la arquera, el pequeño intentó robarle la pelota a Icardi, quien marcó un gol. A modo de festejo, levantó al niño en brazos para que celebraran juntos. Esto evidenció, además, el buen vínculo entre los menores y el deportista. Amancio quedó encantado con el deporte y decidió seguir pateando al arco, pero solo. Su madre no dudó en acompañarlo y grabó el momento en el que, tras hacer un gol, imitó el festejo del delantero del Galatasaray: las palmas abiertas al lado de las orejas y una seña de “mandar a dormir” al rival.

Tras marcar su gol, Amancio festejó como Mauro Icardi (Foto: Captura de video / @sangrejaponesa)

Los videos que publicó Suárez llegaron horas más tarde de su nuevo cruce con Yanina Latorre. ¿Qué pasó esta vez? La conductora afirmó en su programa radial en El Observador 107.9 que el Galatasaray no estaría del todo contento con la cantidad de vacaciones que se tomó Icardi durante su tiempo libre, teniendo en cuenta que viene de una lesión que lo mantuvo lejos de la cancha durante ocho meses. “Cuando hubo una lesión u operación por más de que les den libre, igual van a recuperarse al club. Él estuvo un año afuera, pudo haberse quedado ahí, en vez de ir a Milán con la China y los pétalos de rosa a bo***ear”, arremetió. Asimismo, lo acusó de exponer su vida y mostrar todo lo que hace en lugar de preservar su intimidad.

Suárez, en tanto, no tardó en responderle a Latorre. “Acá bol***ando en Milán. Un viaje de 24 horas a ver al mejor fisio de Milán para mejorar su rodilla. Cuatro horas de tratamiento con un dolor que no te recomiendo”, arremetió la actriz a través de su cuenta de X. “Yani, ¿no te cansás de hablar bol***ces? Aún estoy esperando que nazcan los tres hijos que afirmaste de tus fuentes confiables", sentenció. Sus palabras estuvieron acompañadas por un video en el que se pudo ver al profesional en cuestión mientras trabajaba en la rodilla operada de Icardi.

El cruce en las redes sociales entre la China Suárez y Yanina Latorre (Foto: X @yanilatorre)

Latorre redobló la apuesta y con la honestidad que la caracteriza lanzó: “Vivís bo***deando. Seguí mirando como trabajo Euge. ¡Y a los tres embarazos los pasó tu entorno para enloquecer a Wanda! ¡Amo que tengas que responderme todo! Andá a comprar carteras. Besos".