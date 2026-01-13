Marcela Tinayre defendió a Juana Viale luego del supuesto romance de su hija con Mauricio Macri

El domingo 11 de enero se confirmó la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada tras 15 años juntos, un matrimonio y una hija en común, Antonia. La noticia rápidamente generó revuelo en el mundo de la política y del espectáculo por el alcance de ambos y también hizo ruido cuando apareció el nombre de Juana Viale como tercera en discordia. La conductora del Almorzando (eltrece) salió rápidamente a desmentir la información con un contundente descargo en las redes.

Ante este ida y vuelta, lo mismo hizo Marcela Tinayre, quien salió a defender a su hija con un claro mensaje.

Marcela Tinayre salió a defender a su hija tras los rumores de romance con Mauricio Macri (Fuente: Instagram/@maruleone)

En medio de este contexto, la periodista Maribel Leone se comunicó con Marcela para conocer en profundidad cómo vivía la familia este momento mediático. “Quería tener tu palabra y también por qué creés que se dice todo esto. Además, sabemos que Juana está de novia hace mucho tiempo”, le escribió mediante un mensaje de WhatsApp. Cuando se refiere al novio de Juana, habla de Yago Lange, hijo del medallista olímpico Santiago Lange.

Tras el saludo escueto, Tinayre fue tajante: “No conozco de salir a desmentir lo absurdo y dañino. Un abrazo”. Y aclaró: “Estoy muy bien, en Uruguay, abrazos”. De esta manera, mostró la intención de no involucrarse en el asunto que atañe a su hija y desacreditó los dichos, a la vez que señaló el dolor que causó en su círculo familiar. A continuación, Leone publicó la captura de su conversación en las historias de Instagram.

El descargo de Juana Viale sobre su supuesto romance con Mauricio Macri

La conductora del Almorzando con Juana Viale (eltrece) salió al cruce de los rumores sobre haber mantenido un romance secreto con el expresidente, lo que inmediatamente provocó una respuesta a través de sus redes sociales. Cabe remarcar que Viale mantiene una relación de hace dos años ya con Yago Lange.

“Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente”, comenzó la nieta de Mirtha Legrand y continuó: “Lo que no se puede negar, ni discutir, es que es un camino corto. La mentira digo. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para desinformar, lastimando y mintiendo”.

El descargo de Juana Viale al ser vinculada como la tercera en discordia en la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada

Según las palabras que utilizó Viale, la conductora y actriz quedó afectada al ser vinculada entre la separación de Macri y Awada. Por lo tanto, le dedicó un cierre a sus cercanos por el afecto y el apoyo que le brindaron estos últimos días: “A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse e iluminarme. Lamento el daño que causan estas noticias falsas. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”.

En tanto, Mauricio Macri mantuvo el hermetismo y evitó pronunciarse ante dicha especulación. Fuentes cercanas al expresidente confirmaron a LA NACION que su separación de Awada sucedió en diciembre, pero que eligieron compartir las Fiestas en familia, lo que se interpretó como un último acto de afecto y unidad para con su hija Antonia, algo que quedó plasmado en el último posteo familiar que hicieron juntos.