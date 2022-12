Nicolás Cabré se quebró en La Peña de Morfi al hablar de su padre, que murió en 2014: “Siempre lo tengo presente”

escuchar

Nicolás Cabré compartió este domingo una charla íntima con Jey Mammon en el transcurso de La Peña de Morfi (Telefe). El actor contó algunos aspectos de su vida como padre y se emocionó hasta las lágrimas al recordar al suyo, que falleció en el año 2014. “Mi viejo fue, es y será mi faro”, dijo, conmovido.

Cabré realizó un recorrido amplio de su carrera y su vida familiar en una conversación sincera con el conductor del ciclo de Telefe. El actor, que próximamente reestrena la obra Me duele una mujer en el teatro, habló de la relación que tiene con su hija Rufina. “Trataré siempre de acompañarla”, señaló.

Nicolás Cabré se emocionó al recordar a su papá

Luego, el intérprete de Son amores dijo que la niña, de 9 años y es fruto de su relación con la China Suárez, ahora tiene interés por cantar. “Hoy estudia canto porque le gusta y siempre la voy a apoyar. Si quiere ser veterinaria la voy a llevar a Agronomía. Voy a estar tratando de darle siempre todas las herramientas que pueda para que ella el día de mañana vuele y haga lo que se le cante hacer de su vida. Eso es lo que me va a hacer feliz. Siempre. Como hace cualquier padre”.

Luego de hablar un rato más sobre lo que significa la paternidad, Mammon trajo a la conversación algo que el propio actor dijera alguna vez sobre su padre, Norberto Cabré: “Dijiste alguna vez que ojalá fueras, vos como papá, el dos por ciento de lo que fue tu papá con vos”.

En la charla íntima que tuvo con Jey Mammon, Nico Cabré habló mucho sobre la paternidad, y lo que representa para él su hija Rufina IG / @nicolascabre80

Entonces, el actor respiró profundo y contestó: “Sí, mi viejo fue, es y será mi faro. Y los recuerdos que tengo con él y lo que fue, lo que me enseñó, cómo estuvo y cómo me protegió es algo que me hace sonreír. Siempre”.

Más adelante, ya por completo conmovido y los ojos enrojecidos, pero siempre con un hablar tranquilo, el actor añadió: “No hay día que pase, que siempre tengo un momentito para mirar para arriba y decir: ‘Estás ahí', o ‘gracias’”.

Y en relación a la introducción que le había hecho el anfitrión del programa, sobre la relación de Cabré como hijo y luego como padre, el actor remató: “Siempre lo tengo presente y por eso sueño con que el día de mañana, cuando la vida transcurra, Rufi me recuerde de esa manera”.

“Es lo único que me importa”

Más adelante, ya sobre el final de la charla, el tema de la paternidad volvió a tomar el centro de la escena. Fue cuando Jey Mammon le recalcó a su invitado que “tu prioridad es tu hija, y no el laburo, y no la guita”. “Es así, es lo único que me importa”, respondió, directo, el actor.

Nico Cabré contó que empezó a correr por su hija Rufina: "Es lo único que me importa"

“Si yo empecé a correr y a tratar de ser saludable es porque me encontré con una niña chiquitita que me explota el corazón todos los días que la veo y caí en la pregunta de decir: ‘¿Cómo hago o cómo debería hacer para vivir más para estar al lado de ella?’ Y ahí empiezo a correr. Ella sabe que lo hago por eso. Hoy mi vida pasa más por el hecho de querer correr que otra cosa”, añadió el intérprete de Yepeto, que también debuta en breve como director de la obra Tom, Dick and Harry.

“Seguramente pudiese intentar trabajar más para regalarle cosas más lindas, no me interesa. Me interesa mostrarle otra vida, el deporte y si quiere cantar, cantará y quiero que me tenga presente para compartir y compartir, es lo único que me importa”, aseveró el actor, que luego confesó que, por Rufina, también comenzó a interesarse por las redes sociales.

