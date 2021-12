La explosiva reacción de Moria Casán cuando le preguntaron por Susana Giménez

Susana Giménez y Moria Casán son dos figuras emblemáticas del espectáculo argentino. Con años de trayectoria, ambas son íconos en cada trabajo que encabezan y referentes para muchas personas que ingresan al ambiente y buscan un modelo a seguir. Como es natural, la fama trae conflicto y ellas saben como sortear las dificultades. Desde que llegaron a la cresta de la ola, protagonizaron varios cruces pero siempre con reconciliaciones. No obstante, tras las declaraciones de una sobre la otra en este último tiempo todo parece indicar que están atravesando uno de sus peores momentos.

En ese sentido, el equipo de Los ángeles de la mañana (eltrece), abordó a “La One” en el evento de una revista y le consultó sobre sus declaraciones. “Yo no la critiqué, a mí me preguntaron qué opino”, se atajó. “¿Por qué me preguntan siempre por Susana Giménez? Desde el año 80. Nunca fuimos amigas, fuimos buenas compañeras de trabajo. Yo tengo muy pocas amigas y entre ellas no está Susana Giménez, a mi me cuesta tener amigas mujeres”, arremetió.

Mientras hacía su descargo, un cronista le consultó los motivos por los cuales afirma tener pocas amigas y desató la furia de la conductora. “Mirá lo que me pregunta este pelot... pero qué se yo, bolu... ¡Qué pelot...!”, estalló, con su clásica acidez, y arremetió: “¿Qué tiene que ver, mi amor? Soy una modelo [de los] 80, se quedaron en el siglo pasado. Este siglo fuimos muy buenas compañeras de trabajo y la pasamos muy bien pero una amiga es a la que llamás por lo menos una vez a la semana”.

Susana y Moria, quienes siempre disfrutaron de una buena relación, estarían enemistadas Twitter

“Yo a Susana... no nos llamamos nunca y nos vemos una vez cuando me invita a su programa. Tengo la mejor y cuando me preguntan qué me parece yo digo lo que me parece. Le dije eso de bajando del avión... argenzuela ¿Argenzuela no dijo ella? Yo dije argenzuela oxigenada, es un chiste mi amor”, completó.

Para cerrar, se reconoció como “un mito viviente” y que “no le importa nada”. “Mirá si en esta época de mi vida, a esta altura de mi vida voy a pensar en los dichos de Susana”, concluyó. Por otro lado, Moria Casán se está preparando para el estreno de su nuevo programa en Canal 9, que será un formato Late Night Show con un monólogo propio e invitados. “Me encanta empezar cuando todo el mundo termina”, argumentó en relación a su debut.