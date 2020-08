Federico D´Elia pidió no ir al banderazo

Federico D´Elia publicó un fuerte mensaje por la convocatoria al banderazo del 17A que tiene lugar en diferentes puntos del país. El actor de Los Simuladorespidió a los argentinos que no sean"boludos" y que no asistan a la marcha.

Aprovechando la fecha del 17 de agosto en que se conmemora el "Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín", es decir hoy, D´Elia retuiteó el mensaje de un usuario que había publicado una foto suya caracterizado como el Libertador. "Como San Martín les digo, ´hagan oír sus voces, quejensé todo lo que quieran, no pasen desapercibidos y demuestren su enojo si es necesario y así lo sienten. Pero no vayan a la marcha que hay un virus peligroso dando vueltas, no sean boludos´", escribió en su Twitter personal.

Marcha 17A

Desde las 16, una nueva movilización opositora cuestiona al gobierno de Alberto Fernández y las medidas políticas tomadas en el marco de la pandemia. La convocatoria, que surgió en las redes sociales, llamó a marchar en las plazas de todo el país.

La marcha del 17A Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Convocada a través del hashtag #17ASalimosTodos, los movilizados se manifiesta en contra del intento del Gobierno de reformar la Justicia. Las protestas también se deben a la inflación, la caída de la economía y el aumento de la inseguridad. A su vez, los manifestantes rechazan la extensión de la cuarentena -que cumple 150 días- y la excarcelación de detenidos, entre otras cuestiones.