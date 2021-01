"Me quedé con el vestido colgando": Noelia Marzol suspendió su casamiento

Noelia Marzol reveló que no se casará el próximo 25 de enero como tenía planeado y explicó por qué tuvo que suspender su boda con Ramiro Arias Crédito: Instagram

Todo estaba organizado para que, el 25 de enero, Noelia Marzol y el futbolista Ramiro Arias formalizaran su relación. Ese día, la actriz y el deportista del Club Quilmes iban a pasar por el registro civil y, luego, habían convenido celebrar su flamante matrimonio en una ceremonia íntima en el campo. Sin embargo, los planes de la pareja cambiaron y el casamiento quedó suspendido. "Me quedé con el vestido colgando", expresó Marzol.

Embarazada de cuatro meses y medio, la bailarina continúa actuando en Sex, viví tu experiencia, en el Gorriti Art Center. "Estoy feliz de transitar este momento de mi vida. Bailar embarazada con panza siempre fue mi sueño y ahora lo doy todo en Sex", dijo la actriz en Intrusos, sobre su participación en la obra de José María Muscari, que tiene a la sexualidad y el erotismo como foco principal.

Ahora, Marzol contó por qué cambió de planes respecto de su casamiento. "Con Rami estamos re bien. Pero tuvimos que postergar el casamiento porque si ayer Quilmes le ganaba a Atlético de Rafaela, Ramiro tenía que quedarse en Santa Fe", explicó Marzol a Ciudad. "Me quedé con el vestido de novia colgando ¡y encima Quilmes perdió!", señaló, con humor. "Ahora tendremos que sacar una nueva fecha en el registro civil".

De todos modos, Marzol no espera que el nuevo turno para su casamiento se produzca en el corto plazo, dado que la pandemia de coronavirus limitó la disponibilidad de fechas. "No creo que logremos casarnos pronto. Está complicado el tema de las fechas para civil. Pero bueno, es lo que nos tocó", apuntó. "Más amor que suspender mi boda por un 'posible' partido creo que no existe", añadió. "Tanto para él como para mí es difícil seguirnos el ritmo con las profesiones de cada uno. Pero nos entendemos. Las pasiones no se explican".