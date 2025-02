Nueva tensión: Shakira le cambia planes a Gerard Piqué con sus hijos; Clara Chía, beneficiada

El mundo del espectáculo vive con emoción el inicio de la gira “Las mujeres ya no lloran World Tour” de la artista colombiana Shakira. Pero mientras tanto, hay novedades en su vida personal y familiar, en relación con su expareja Gerard Piqué y sus hijos.

Mientras Piqué continúa con sus negocios y sus proyectos, como seguir potenciando la Kings League, la colombiana emprendió su gira internacional.

La artista colombiana decidió llevar a sus hijos con ella durante la gira internacional Instagram Shakira

Hace unos días, antes del inicio de su gira, se supo que la barranquillera habría decidido mudarse a Ciudad de México para preparar de la mejor forma su gira mundial, que continuará por varios países de Latinoamérica, entre los que se encuentran Perú, Chile, México, Colombia, entre otros.

La noticia impacta directamente al exfutbolista, quien tiene un acuerdo para visitar a sus hijos, durante 10 días en Miami, donde viven con su mamá.

Cambio de planes

En su momento se informó que debido a la exigencia que tendrá la artista en este periodo de intensa gira, Piqué se veía en la necesidad de trasladarse durante unos meses a Miami para hacerse cargo de los menores, Milan y Sasha, y no solo durante los 10 días estipulados. Pero ahora hay nueva información.

Según lo han reportado en el podcast español Mamarazzis en El Periódico, Piqué sí le habría propuesto a Shakira la opción de trasladarse a Florida para velar por sus hijos, pero la respuesta de la artista habría sido negativa.

“La artista colombiana se llevará a sus hijos con ella de gira y rehusó, desde un principio, la propuesta de su ex, quien creía, y sigue creyendo, que ‘por la estabilidad de los niños’, su mudanza a Miami para vivir con sus hijos sería la mejor de las opciones para los pequeños”, señalaron en este espacio informativo.

Incluso, reportan que el entorno de Piqué estaría sorprendido por la decisión de la colombiana. “No dan crédito y se preguntan qué ocurrirá con el calendario escolar de los menores”.

La beneficiada con esta nueva decisión sería la novia de Piqué, Clara Chía, quien no viajó con él a Miami se quedó sola esperándolo, sin saber cuánto tiempo iba a pasar.

Piqué estaba dispuesto a mudarse a Miami para cuidar a Milan y Sasha, pero la cantante rechazó el ofrecimiento Instagram Gerard Piqué

Las versiones de prensa indicaron que Clara no estaría pasando por un buen momento anímico, pues estará alejada de Piqué por casi dos meses. Pero ahora, con este cambio de planes, Piqué no tendría problema en regresar a estar con su pareja, aunque eso implique no estar el tiempo que pretendía con los menores.

La gira de Shakira

Shakira comentó previo a su gira que este espectáculo será diferente a los otros que ha realizado, ya que tendrá más duración, con más canciones, vestuarios y una producción de primer nivel y el equipo encargado de la construcción del escenario ha trabajado con artistas de talla mundial como lo son Beyoncé y Taylor Swift.

Algunas de las canciones que se espera que la artista cante es La fuerte, Girl Like Me, Chantaje, Loca y Sessions #53, entre otros éxitos.