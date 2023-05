escuchar

Meses después de ubicarse en el centro de la polémica debido a la denuncia por abuso sexual que recibió hace tres años y la cual prescribió, Juan Martín Rago -conocido popularmente como Jey Mammon- aseguró que iniciará acciones legales contra periodistas y conductores. En medio de la debacle que generó la noticia, Thelma Fardin habló en LAM (América) y repudió su accionar.

Thelma Fardin apuntó contra Jey Mammon por el supuesto juicio a los periodistas: “Es un bozal a las víctimas”

Luego de que se hiciera pública la denuncia que recibió Jey Mammon en el 2020 por haber abusado sexualmente de Lucas Benvenuto varios años atrás, el acusado se mantuvo alejado de los medios durante diez días, dio una serie de entrevistas a un par de selectos periodistas y, después, se fue a España. Aunque en ese tiempo afirmó no tener intención de presentarse ante la Justicia, ya finalizado su viaje y nuevamente en la Argentina dio a entender que iniciaría acciones legales contra ciertos periodistas y comunicadores por “acusarlo falsamente”.

Las “demandas millonarias”, según revelaron en LAM, serían contra los integrantes del mismo magazine Ángel de Brito, Yanina Latorre y Nazarena Vélez; Florencia de la V de Intrusos (América); Karina Mazzocco y Augusto Tartufoli de A la tarde (América) y José Nuñez de Jotax Producciones. Asimismo, el humorista también apuntaría contra el mismo Lucas Benvenuto.

En este contexto, Thelma Fardín, quien se encuentra en plena batalla legal con Juan Darthés y quien trabaja activamente con personas que atravesaron vivencias similares a la del denunciante, dio una nota al ciclo conducido por Ángel de Brito en la que habló en profundidad del tema.

“Yo laburo con muchas víctimas, Lucas es conocido porque su denuncia es a alguien conocido y tiene esta lógica de que le dijeron que está prescripto. Y ¿cómo puede ser que la Justicia pueda prescribir nuestro dolor? Es una demencia”, expresó.

Sobre el debate en cuanto a si Benvenuto tenía 14 o 16 años al momento de vincularse con Mammon, sumó: “En nuestra ley está claro, hasta los 18 años estamos contemplados por los Derechos del Niño. A veces hace falta empatizar, si tenes un hijo o una hija de esa edad. A mi a los 25 me acuerdo que estaba laburando con un pibe y una piba de 16 años en México, yo tenía diez años más, y me nacía cuidarlos. No hace falta pensar en un hijo, un sobrino.. es tu propia infancia, recordarte a vos a los 16. Cómo eras, qué sentías, qué sabías del mundo”.

Con respecto al accionar legal del exconductor de La Peña del Morfi (Telefe) contra los medios, aseguró que lo ve como una forma de callar a la víctima a través del silenciamiento de las personas que comunican lo sucedido.“Lo que se está planteando es esto, que no se puede denunciar y que nos quieren poner un bozal. Y me parece que lo hagan con periodistas que están cubriendo el tema, visibiliza algo que nos pasa a las víctimas hace mucho tiempo. Ese bozal legal que lo que hace es, que encima de que sufriste esa violencia, te la tengas que guardar y no puedas contarlo”, manifestó.

Para cerrar, expresó: “Creo que es importante que nos unamos todos. Comunicadores, víctimas, la Justicia y que entendamos que de ninguna manera los vamos a dejar avanzar o hacernos retroceder en algo que dijimos ‘basta’”. Y concluyó: “Lo que queremos es que no pase más”.

