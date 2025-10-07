One Piece: cuándo sale el capítulo 1146

Se confirmó que el capítulo 1146 de One Piece va a ser retrasado no por una, sino por dos semanas. De todos modos, ya se conoce el día exacto en el que saldrá el nuevo episodio en Crunchyroll, la plataforma para mirar animé.

Fecha del capítulo 1146 de One Piece

Está confirmada la fecha del capítulo 1146 de One Piece captura

El capítulo 1146 del anime está programado para salir el domingo 19 de octubre. Esta semana se transmitirá un capítulo especial recopilatorio por parte del Doctor Chopper.

¿Dónde ver legalmente One Piece?

La única web oficial que transmite los capítulos de One Piece es Crunchyroll, la web que también está avalada por Sony y que semana a semana da un nuevo episodio.

¿Por qué es un episodio especial?

Si bien la noticia de un capítulo especial en lugar de una continuación directa de la trama puede generar cierta impaciencia entre los fans, es una estrategia que One Piece ya utilizó en el pasado. Estos episodios suelen servir para:

Profundizar en la historia y los personajes : permiten explorar antecedentes, motivaciones y relaciones que el ritmo de la trama principal no siempre permite.

: permiten explorar antecedentes, motivaciones y relaciones que el ritmo de la trama principal no siempre permite. Construir expectación : crean un breve “descanso” que puede aumentar el deseo de los fans por el próximo capítulo regular.

: crean un breve “descanso” que puede aumentar el deseo de los fans por el próximo capítulo regular. Ajustar la producción: en ocasiones se utilizan para dar tiempo al equipo de animación y asegurar la calidad del siguiente episodio principal.

Todo lo que hay que saber sobre One Piece

One Piece - Tráiler