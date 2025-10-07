One Piece: cuándo sale el capítulo 1146
El nuevo episodio del programa de animé ya tiene fecha confirmada de estreno por la plataforma Crunchyroll
3 minutos de lectura
Se confirmó que el capítulo 1146 de One Piece va a ser retrasado no por una, sino por dos semanas. De todos modos, ya se conoce el día exacto en el que saldrá el nuevo episodio en Crunchyroll, la plataforma para mirar animé.
Fecha del capítulo 1146 de One Piece
El capítulo 1146 del anime está programado para salir el domingo 19 de octubre. Esta semana se transmitirá un capítulo especial recopilatorio por parte del Doctor Chopper.
¿Dónde ver legalmente One Piece?
La única web oficial que transmite los capítulos de One Piece es Crunchyroll, la web que también está avalada por Sony y que semana a semana da un nuevo episodio.
¿Por qué es un episodio especial?
Si bien la noticia de un capítulo especial en lugar de una continuación directa de la trama puede generar cierta impaciencia entre los fans, es una estrategia que One Piece ya utilizó en el pasado. Estos episodios suelen servir para:
- Profundizar en la historia y los personajes: permiten explorar antecedentes, motivaciones y relaciones que el ritmo de la trama principal no siempre permite.
- Construir expectación: crean un breve “descanso” que puede aumentar el deseo de los fans por el próximo capítulo regular.
- Ajustar la producción: en ocasiones se utilizan para dar tiempo al equipo de animación y asegurar la calidad del siguiente episodio principal.
Todo lo que hay que saber sobre One Piece
- Género: aventura, acción, comedia, fantasía.
- Creador del manga original: Eiichiro Oda.
- Estudio de animación: Toei Animation.
- Directores: Kōnosuke Uda (episodios 1-278), Munehisa Sakai (episodios 279-372), Hiroaki Miyamoto (episodios 373-679) y Toshinori Fukuzawa (episodios 680-actualidad).
- Primera emisión: 20 de octubre de 1999.
- Estado: en emisión.
- Número de episodios: más de 1000 (continúa en producción).
- Duración por episodio: aproximadamente 24 minutos.
- Idiomas de audio: japonés (original), español latino, inglés, entre otros.
- Sinopsis: la serie sigue las aventuras de Monkey D. Luffy, un joven cuyo cuerpo se vuelve de goma tras comer una Fruta del Diablo. Su objetivo es convertirse en el Rey de los Piratas al encontrar el legendario tesoro conocido como el “One Piece”, dejado por el antiguo Rey de los Piratas, Gol D. Roger. Para lograrlo, Luffy reúne a una tripulación de piratas, los “Piratas de Sombrero de Paja”, y navega por los mares en una búsqueda épica llena de batallas, amistad y descubrimientos.
