Owen Wilson contó lo que sintió al conocer a Lionel Messi y sorprendió a todos

Conocer a Lionel Messi es una de las experiencias más movilizantes, incluso para reconocidos actores de Hollywood. Owen Wilson contó recientemente que tuvo un breve cruce con el astro del fútbol en 2023 y fue tajante sobre lo que significó para él ese encuentro: “Fue el momento en que más me emocioné por conocer a alguien”.

El famoso actor estadounidense estuvo como invitado en el programa Jimmy Kimmel Live! y allí comentó cómo fue su experiencia con Messi en septiembre de 2023, tras la victoria de Inter Miami frente a Los Ángeles FC. Fue el conductor quien sacó el tema y le enseñó una foto de la estrella de cine muy exaltado en la cancha.

El saludo de Owen Wilson con Messi

“Estábamos muy emocionados. Yo, particularmente, estaba como fuera de mí, totalmente exaltado”, relató el actor, conocido por películas como Zoolander y Marley y yo. “Cuando Messi estaba saliendo del campo, todo parecía una escena de una película de John Hughes: algo dulce, emotivo, como una película bonita y rosa”, detalló sobre el momento en que cruzó miradas con el “Diez” argentino.

Para seguir con su historia, que despertó la risa del conductor y del público presente en el programa, Wilson rememoró: “En un momento, sentí que me estaba mirando y pensé ‘¿me está mirando a mí?’. Me di vuelta para ver si era a otra persona… pero no, era a nosotros. Entonces empezó a caminar hacia donde estábamos”.

El actor comentó que en ese momento el futbolista les firmó la camiseta a sus hijos y luego le dio un abrazo, con un poco de sudor encima, ya que estaba sin la camiseta y recién acababa de terminar el partido. “Sinceramente, fue el momento en que más me emocioné por conocer a alguien, es como tener a Michael Jordan ahí”, aseveró el artista de 56 años.

En el programa le mostraron la foto del abrazo con Messi y, en ese momento, Wilson contó la divertida charla que tuvo con sus hijos al respecto. “Me dijeron ‘Messi nos firmó la camiseta’ y yo les decía ‘no vieron que me abrazó a mí’, el clásico hijo del medio”, bromeó. “Lo primero que noté cuando lo abracé fue que su piel era muy suave, se lo dije a mis hijos. No solo es un gran jugador de fútbol, tiene una piel muy hermosa”, explicó jocosamente Owen.

El momento en que Owen y Lionel se saludan (Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

La llegada de Messi al Inter Miami en 2023 transformó profundamente el panorama del fútbol en Estados Unidos y generó un gran impacto en los ámbitos deportivo, económico y cultural del país.

La “Messimanía” produjo ingresos extraordinarios para la MLS, la presencia del argentino elevó los precios de los boletos, aumentó las suscripciones y atrajo nuevo público. Para dimensionar el fenómeno, la cuenta de Instagram del Inter Miami pasó de un millón a más de 17 millones de seguidores, convirtiéndose en una de las franquicias deportivas estadounidenses más seguidas.

Los partidos de Messi son un gran atractivo para múltiples figuras del deporte y del espectáculo a nivel mundial. Kim Kardashian, Marc Anthony, Becky G, Camila Cabello, DJ Khaled, Selena Gómez, Leonardo DiCaprio, Edward Norton, LeBron James y Serena Williams son algunas de las personalidades más destacadas que ya fueron a ver al campeón del mundo.