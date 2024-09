Pablo Aimar sorprendió a todos al revelar la historia detrás del tatuaje que se hizo en honor a Ángel Di María

Escuchar

La historia de Ángel Di María por fin llegó a la pantalla chica. Tal y como estaba previsto, el 12 de septiembre Netflix estrenó la serie documental, Ángel Di María: Romper la pared, basada en la historia del campeón del mundo con testimonios de su familia, sus compañeros de “La Scaloneta” - incluido Lionel Messi - y futbolistas que compartieron la cancha con él a lo largo de los años. Los fanáticos corrieron a darle play y hoy encabeza el Top 10 de las series más populares en la Argentina.

Uno de los testimonios que más conmovió a los fanáticos fue el de Pablo Aimar, parte del cuerpo técnico de la selección argentina y un referente para el plantel. En una parte del documental, el exfutbolista reveló el mensaje premonitorio que recibió de su hijo un día antes de la final de la Copa América 2021, y además contó la historia detrás del especial tatuaje que se hizo en el brazo en honor a Ángel Di María.

Los tres capítulos de Ángel Di María: Romper la pared, ya están disponibles en Netflix (Foto: Instagram @chenetflix)

Corría el 11 de julio de 2021 cuando, en plena pandemia, la selección argentina pudo sacarse una espina clavada en el pecho desde hacía muchos años y consagrarse campeón de América ante Brasil y en el estadio Maracaná. A los 22 minutos del primer tiempo y tras un gran pase de Rodrigo De Paul, “El Fideo” encontró el arco, hizo el único gol del partido y dio vuelta la historia para siempre. El equipo levantó la primera de las cuatro copas de la era Scaloni.

En el tercer capítulo de la serie de Netflix titulado Del carbón al oro, se rememora justamente lo que pasó en Brasil en 2021. Uno de los que dio su testimonio sobre lo que pasó en aquel momento fue Pablo Aimar, quien contó una inédita anécdota. “La noche antes de la final, mi hijo Agustín me escribe un mensaje y me dice ‘estoy cag***, pero tengo fe’. Y me pone ‘1-0 Di María’. En minúscula, sin el acento. ‘1 a 0 di maria’, bien adolescente”, reveló el exfutbolista.

Pablo Aimar se hizo un tatuaje en honor a Di María (Foto: Netflix / X)

“Entonces digo, ‘si llega a pasar esto, si llega a hacer un gol, si llegamos a ganar 1 a 0’”, reflexionó Aimar y dicho y hecho eso fue exactamente lo que sucedió en el Maracaná. Momentos después, el exjugador de River Plate mostró a cámara el brazo derecho: “Lo tengo tatuado a Ángel”. Aimar se tatuó “1-0 di María” junto a un pequeño corazón rojo. Rápidamente, la imagen se volvió viral en redes sociales, puesto que es uno de los miembros más queridos del cuerpo técnico.

La serie sobre el jugador del Benfica ya está disponible en Netflix y se titula Ángel Di María: Romper la pared, en referencia a eso que se destrabó tras ese memorable gol en la Copa América. Son tres capítulos de alrededor de una hora de duración. El primero se titula 26 pelotas y aborda su infancia en Rosario y sus primeros pasos como futbolista; el segundo es Nadie es profeta en su tierra y recorre su paso por el fútbol europeo en el Real Madrid y Manchester United, y el tercero y último, Del carbón al oro, muestra los grandes triunfos que tuvo con la selección argentina.

A lo largo de los tres episodios se escuchan testimonios del propio Ángel, de su esposa, Jorgelina Cardoso, de sus compañeros de la selección argentina, Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Lautaro Martínez y también de Lionel Scaloni, José Mourinho y Carlo Ancelotti, entre varios otros familiares y referentes del fútbol.

