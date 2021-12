Pablo Rossi se despidió de Radio Mitre: qué dijo de su pase y quién podría reemplazarlo

“Hoy es mi último programa en Radio Mitre después de cinco años inolvidables”. Con esas palabras y junto a una foto en los estudios de la emisora, Pablo Rossi se despidió de la AM 790 y confirmó públicamente su llegada a Rivadavia.

“Agradezco a los oyentes el honor que me otorgaron al aceptarme como un modesto engranaje de este equipo de los sueños que ha liderado la radiofonía argentina en la última década. A cada uno de mis compañeros de ruta por las horas vividas. Muchos fueron sin saberlo maestros de la profesión y de la vida. El año próximo me recibe otro equipo de campeones en Rivadavia 630 y allá los esperaré a todos con la ansiedad de un anfitrión que abrirá las puertas de su casa y de su alma. Bienvenidos serán todos los que amen y disfruten el aire libre de la radio. Hasta siempre”, expresó.

Como había anticipado LA NACION a comienzos de diciembre, Rossi deja por esta fechas Mitre luego de cinco años de conducir a diario Volviendo a casa, de 19 a 20 junto a Laura Di Marco.

También como había adelantado este medio, días después de oficializar su salida, el también conductor de LN+ se aseguró su futuro en el éter, ya que desde el 31 de enero conducirá la denominada primera mañana de 6 a 9 en radio Rivadavia AM 630.

El periodista se despidió de Mitre a través de un mensaje que publicó en Instagram Instagram

En 2021, esa competitiva franja horaria estuvo a cargo de Luis Majul, quién ahora pasará a las tardes de la emisora y conducirá la mañana de LN+.

Rossi habló con LA NACION luego de confirmar su incorporación a la AM de AlphaMedia. “Me voy de Mitre después de cinco años inolvidables con un agradecimiento total por la oportunidad que me dieron de crecer profesionalmente en Buenos Aires. Especialmente a Guido Valeri y Jorge Porta (directivos de la radio). Ellos depositaron su confianza en mí para conducir en muchas oportunidades el Fórmula 1 de la primera mañana cuando Marcelo Longobardi se ausentaba. Hoy, esa chance me permite sentir que puedo asumir el desafío personal de mi propio espacio”, expresó.

Pablo Rossi conducirá la primera mañana de Rivadavia desde el 31 de enero Instagram

Con respecto de su desembarco en la AM 630, Rossi agradeció a Marcelo Figoli y a toda la conducción de Radio Rivadavia. “Realmente tienen hoy un dream team de primeras figuras en pleno crecimiento y consolidación, por lo que mi desafío será doble: armar un equipo que pueda continuar con la gran tarea de Luis Majul y, a la vez, atraer al público que me conoce de mi tarea en Mitre para sumarlo a Rivadavia”, señaló.

Y agregó: “Hoy comparto la pantalla de LN+ con muchos de mis nuevos compañeros radiales así que no dudo que me sentiré como en casa”.

El conductor estuvo en el ciclo durante cinco años Instagram

Recordemos que, además de Longobardi y Rossi, su coequiper de programa Laura Di Marco también deja la emisora, por lo que las autoridades de Mitre están en busca de un nuevo conductor para Volviendo a casa, llegado el caso que quieran continuar con ese ciclo de la tarde, que en sus comienzos encabezó Diego Leuco.

Según pudo saber este medio, estarían interesados en Luis Novaresio, que hace una semana dejó la segunda maraña de 9 a 12 de La Red AM 910, al igual que el resto de los medios del Grupo América, como América TV y A24, tras una década de trabajo.