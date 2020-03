Pampita y las ganas de ser mamá una vez más: "Está en los planes"

Pampita habló sobre sus ganas de volver a ser mamá: "Está en los planes"

Andy Kusnetzoff volvió a la pantalla de Telefé con PH: Podemos Hablar , y en el primer programa del año, tuvo una invitada más que especial: Pampita Ardohain . La modelo se mostró muy feliz durante toda la noche, y le dedicó las palabras más dulces de la velada a los amores de su vida: sus hijos.

Ni bien comenzó la emisión, el conductor quiso saber si Carolina tenía planes de agrandar la familia junto a su nuevo marido, Roberto García Moritán . "Ganas sí hay, pero no se cuando", dijo dando a entender que si sucede, será más adelante. "Está en planes a futuro", afirmó.

La modelo también habló sobre la crianza de sus tres varones, Bautista, Benicio y Beltran , a quienes les inculca el respeto por sobre todas las cosas. "A mi me importa mucho los hombres que van a ser mis hijos en un futuro", expresó poniéndose seria. "Si yo no les muestro un ejemplo intachable de como se trata al otro, no se los puedo inculcar. En mi casa es muy sagrado el trato, hago hincapié en como pedir las cosas, soy muy severa con eso. Les enseño que somos todos iguales".

A la hora de prender una vela en honor a alguien, Pampita no dudó en homenajear a sus retoños. "A mis hijos, la razón de mi vida, mi motor siempre. Cada día que me levanto, salgo de la cama solo por ellos", explicó.

Un pedido muy especial para Blanca

Pampita y su hija, Blanca

Durante la noche, la modelo volvió a hablar del momento en el que le pidió a su hija Blanca, que murió el 8 de septiembre de 2012, que le mandara un compañero de vida . "Esto lo dije en el altar. Era una ceremonia muy chiquita, estaban solo los amigos más íntimos y la familia más cercana, por eso me animé a expresarme. Ahí conté que a principio del año pasado estaba muy angustiada, porque me había ido muy mal en el amor, y sentía ganas de volver a formar una familia. Mis hijos son mi familia siempre, pero quería un compañero".

"Tenía ganas de sentir el amor del otro, de dormir abrazada a alguien o ver una peli, las cosas simples del día a día", se sinceró. "El fin de semana todas mis amigas estaban con sus maridos y yo sola con mis chicos, y decía, 'Qué lindo, me gustaría otra vez sentir esto'".

En medio de todo esto, acudió a su pequeña. "Yo nunca le pido nada a mis seres queridos que están arriba, que tengo varios. De casualidad estuve en Chile en un día muy especial, que es el 8 de cada mes, y fui al cementerio y lo pedí desde lo más profundo de mi ser, explicó. "Nunca quiero pedir, nunca quiero molestar, soy una agradecida de todo lo que tengo, pero fue un pedido fuerte", relató emocionada.

"Lo pedí con muchas ganas, pero también creo que las cosas llegan cuando uno está en su mejor versión, en su eje. Cuando llegó Roberto me di cuenta rápido que era él, así que agradezco", concluyó.