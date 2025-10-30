Pampita y Martín Pepa cumplen un año de novios: el viaje de egresados que los cruzó y la frase de la suegra que los animó a verse

El 2024 no fue fácil para Carolina ‘Pampita’ Ardohain quien, en medio de un escándalo mediático, puso fin a su matrimonio de cinco años con Roberto García Moritán, padre de su hija Ana. Sin embargo, el amor no tardó en tocar la puerta y, después de varios rumores, la modelo comenzó a salir con Martín Pepa. A un año del inicio del romance, la trama oculta de un vínculo que se gestó en la adolescencia, se consolidó con un viaje a Luján y superó la distancia.

Martín Pepa y Carolina Ardohain cumplen un año de novios (Foto: Redes Sociales)

La conductora y el polista, ambos oriundos de La Pampa, se conocieron al compartir el viaje de egresados. Después de aquella vez, coincidieron en varias oportunidades, pero como cada uno estaba de novio, no pudieron intentar algo más.

Pampita y su novio, Martín Pepa, pudieron reencontrarse gracias a la madre del polista RS Fotos

No obstante, el año pasado, en la tradicional caminata de fe católica que se realiza anualmente desde el barrio de Liniers hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján, Pampita se encontró con la madre de Martín, que no dudó en comentarle que su hijo estaba soltero. "Ella camina a Luján todos los años con la mamá de Martín y esta última vez, la mujer le dijo: ‘Ya que los dos están solteros, ¿por qué no se juntan?’“, contó tiempo atrás Yanina Latorre en LAM (América TV).

Martín Pepa y una romántica foto junto a su enamorada (Foto: Captura Instagram/@martinpepa1)

Una vez que pudieron encontrarse, no había día en el que él no le enviara flores. “Ella está fascinada”, comentó la panelista en aquél momento. La oficialización del romance llegó el viernes 4 de noviembre, cuando asistieron al Campo Argentino de Polo, donde se los vio sonriendo ante las cámaras.

En ese entonces, Pepa vivía en Los Hamptons, Estados Unidos, por lo que era su primera relación a distancia. “Nunca tuve una relación a distancia, es algo nuevo para mí. Toda la vida quise estar abrazada todos los días, ver series los fines de semana... y me fue pésimo. Así que ahora voy a probar algo nuevo”, dijo al sentarse en el living de Susana Giménez (Telefe).

Aunque todo parecía ir bien con aquella modalidad, la pareja enfrentó una crisis en julio, que desencadenó su separación. “Están separados. Recordemos que fue igual de sorpresivo de cómo empezó la relación cuando hacía un mes se había separado de (Roberto) Moritán. Él trabaja en Nueva York y la distancia es muy complicada. La decisión de separarse la tomó él, ella no quería”, informó el periodista Gustavo Méndez en Mujeres argentinas (eltrece).

Pero el distanciamiento duró tan solo un mes y medio. “El amor hizo que volviéramos. Nos extrañábamos mucho, teníamos muchas ganas de intentarlo desde otro lugar. Creo que crecimos un montón como pareja con esta distancia de un mes y medio. Y empezando de cero, con mucha ilusión”, comentó la modelo en un móvil para el ciclo que conduce Ángel de Brito.

Pampita y Martín Pepa decidieron darse una nueva oportunidad en el amor (Foto: Instagram @martinpepa1)

Una de las razones por las que volvieron a elegirse es porque Pepa se instaló en Argentina, ya que hasta no hace mucho tiempo la pareja mantenía la rutina de viajar en cada ocasión que pudieran verse.

Carolina Pampita Ardohain contó que Martín Pepa se instaló en Argentina

Fue la propia Carolina quien confirmó la noticia en una entrevista para Sálvese Quién Pueda (América TV), ciclo al que fue convocada para hablar del final de Los 8 Escalones (El Trece). Dado que su agenda está más despejada, le preguntaron si pensaba aprovechar para viajar con mayor frecuencia a ver a su novio. ”No, Martín está fijo acá“, aseguró. Y agregó: ”Hace unos meses que está en la Argentina“.