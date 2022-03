Luisana Lopilato y Michael Bublé revelaron por qué decidieron tener otro bebé y cómo tomaron la decisión

El 22 de febrero pasado, Michael Bublé lanzó su nueva canción “I’ll Never Not Love You”, con un videoclip en el que participó toda su familia. En las imágenes, se pudo ver a Luisana Lopilato con la panza crecida y, de esta forma, anunciaron que esperan su cuarto hijo. La noticia fue de gran sorpresa para todos debido al gran hermetismo con el que se manejó la pareja. En medio de una gran felicidad, revelaron que al darse cuenta lo grande que están Noah (8), Elias (6) y Vida (4), decidieron ser padres nuevamente.

“Nuestra hija de tres años se había levantado de nuestra cama y empezó a dormir sola con sus hermanos y yo dije: ‘Uh, ya no tenemos más bebés en la cama. ¡Necesito algo más!’”, contó Luisana en una reciente entrevista que dio la pareja para ¡Hello! Canadá. Este fue el disparador principal en la pareja para decidir tener un cuarto hijo. Sin embargo, la decisión definitiva implicó un largo proceso para la actriz argentina, debido a que creía que la familia de cinco integrantes estaba bien.

Luego del lanzamiento del videoclip, Luisana comunicó su embarazo en redes sociales (Foto Instagram @luisanalopilato)

Sin embargo, el cantante canadiense deseaba convertirse en padre nuevamente y, luego de un determinado periodo de tiempo, recibió la buena noticia por parte de su esposa. “Un día, ¿cuándo fue? ¿Hace nueve, diez meses? Ella dijo ‘¿Sabes qué? Tal vez uno más’”, reveló. Desde entonces, comenzó la búsqueda del nuevo bebé y el embarazo se concretó muy rápido: en el primer intento.

Ahora, la cantidad de semanas de embarazo que lleva Lopilato es una verdadera incógnita, ya que en el videoclip a la ex Chiquititas se le ve el vientre bien crecido, mientras que, en persona, parece ser apenas incipiente. Por el momento, la pareja no reveló esta información ni el sexo del bebé en camino, lo que no sorprende a sus fanático, dado que los aspectos de su vida privada los manejan con un gran hermetismo.

Noah, Elias y Vida felices por la llegada de su hermanito (Foto Instagram @luisanalopilato)

Actualmente, Lopilato se encuentra en la Argentina, ya que viajó exclusivamente para la filmación de su nuevo proyecto audiovisual Matrimillas, junto a Juan Minujín y Sebastián de Caro. En este caso, no vino al país en compañía de su esposo, como suele hacerlo, ya que el cantante cumple con sus responsabilidades laborales.

Noah, Elias y Vida junto a Luisana (Foto Instagram @luisanalopilato)

A pesar de encontrarse instalada en Canadá hace más de un década, la actriz viaja frecuentemente a su país natal por diversos trabajos tanto en el modelaje como en la actuación y también para visitar a su familia. Sin embargo, este regreso estuvo cargado de emociones debido a que fue el propio Darío Lopilato, su hermano, quien indicó que se enteró que iba a ser nuevamente tío al ver el videoclip que lanzó su cuñado, por lo que la esperaban para festejar la feliz noticia.