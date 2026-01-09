Griselda Siciliani reveló cómo se enteró de la infidelidad de Luciano Castro y qué le dijo él cuando lo encaró

Una vez más, Luciano Castro quedó envuelto en un escandaloso triángulo amoroso. Esta semana se filtraron una serie de audios que evidenciaron que le fue infiel a Griselda Siciliani con Sarah Borrell, una mujer danesa de 28 que vive en Madrid y a la que conoció cuando se instaló en la ciudad para hacer su obra de teatro Sansón de las Islas. En medio del escándalo, la protagonista de Envidiosa (Netflix) rompió el silencio y reveló cómo se enteró de las aventuras de su novio en España.

Mientras estuvo en Madrid, Luciano Castro conoció a la danesa Sarah Borrell; esta semana se filtraron audios que evidenciaron que le fue infiel a Siciliani

“Me enteré re tarde”, aseguró Siciliani el jueves 8 de enero durante una entrevista con La mañana con Moria (eltrece). “Estaba con Luciano viendo que Messi había dicho que le gusta Envidiosa. Yo me sentía Dios. Entonces estaba viendo en el teléfono todas las réplicas que había de Messi diciendo eso y de golpe me aparece la noticia: ‘Se filtra audio de Luciano Castro’ y yo digo ‘¿y esto?’“, contó.

Griselda Siciliani reveló que Castro le admitió que los audios eran ciertos (Foto: Instagram @griseldasiciliani)

Como el actor estaba ahí con ella, le preguntó directamente si lo que decían era verdad. La respuesta de él, segura y sin vueltas, fue: “Sí, es cierto”. ¿Qué le respondió ella? “No bol***, esto va a ser un quilo***”.

Lejos de separarse de él, Siciliani apoyó a su pareja y demostró que siguen juntos. “Nosotros tenemos cierta complicidad con estas cosas, con quién es él, con lo que le pasa, con su síntoma neurótico, ni idea. No necesita negar nada porque no lo voy a retar porque se quiso levantar una mina", sostuvo. Aunque se mostró tranquila y relajada dadas las circunstancias, eso no evitó que expresara públicamente lo que más la afectó de lo que sucedió. “Lo que a mí me duele profundamente, lo que no me resbala es toda la exposición pública porque yo soy muy cuidadosa de eso y acá nos pasamos un poco”, se sinceró.