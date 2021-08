Pampita respondió a las críticas tras su baile del caño: “Yo no pretendo ser ejemplo de nada”

A dos semanas de haberse convertido en madre de Ana García Moritán, Pampita Ardohain volvió a ShowMatch La Academia. En su esperado regreso, no solo se desempeñó en su rol de jurado, sino que además se animó a participar del baile del caño. Su performance generó algunas críticas en las redes sociales por el poco tiempo que pasó desde su parto, y la conductora decidió responder con un fuerte descargo desde su programa.

“El que sabe de caño sabe que hice un chamuyo total, pero no importa”, comenzó en la última emisión de Pampita Online. “Lo que importa es que me divertí y la pasé genial. Subir y las vueltitas, es lo básico. No sé por qué los participantes no pudieron hacer aunque sea un poquitito... A mí me divierte jugar, me gusta ser la villana en algún ritmo. No hay nada personal con ningún participante”, sostuvo, luego de que la producción transmitiera el clip en el que demuestra su destreza física.

El baile del caño de Pampita en La Academia

Después, Pampita dio algunas precisiones sobre cómo surgió la idea de hacerlo. “No hubo ensayo. No había una coreografía. Fue algo libre. Es más, la vertical al principio no me salió y la hice de vuelta. No estaba en competencia. Cuando no hay presión, te divertís”. Preguntada por sus compañeras, explicó que no tuvo dolores posteriores e insistió con la simpleza de los pasos que había desplegado en la pista. “Trucos no pude hacer ninguno porque no me responden los abdominales”, añadió.

Tras explicar que, después de dar a luz, como es esperable, algunos aspectos de su rendimiento físico no están al 100 por ciento, quiso aclarar que cada experiencia es distinta y que no pretende que la suya sea tomada como referencia. “Quiero decirles a todas las mamás que están en este momento con un bebito, ¿saben qué? Cada una que viva su maternidad como le parezca, está bien sentirse mal físicamente, anímicamente, estar mal dormida, cansada, agotada, despeinada. Pero que cada una la viva como quiera”, expresó.

Pampita se defendió de los cuestionamientos por haber bailado en el caño de La Academia a poco tiempo de la llegada de su hija Ana

Luego, añadió: “Yo no pretendo ser ejemplo de nada, ni quitarles nada de su maternidad, ni su licencia. Me parece bien que tengan el tiempo necesario con su bebé. Es más, me parece muy cortito tres meses de licencia en el laburo, ojalá tuviéramos más y haya más leyes que nos apoyen a todas las mamás”.

Después, resaltó: “Muchas dicen ‘uy, con lo que nos costó que nos den tres meses’. Mi situación es distinta. Yo trabajo poquitas horas al día, tengo ayuda, es un trabajo que me encanta hacer, mi cuerpo... bailé toda la vida. No hay que compararse con nadie y no hay que comparar las maternidades de una con la de la otra”. Y concluyó: “Me parece que está bueno que nos abracemos y nos queramos todas entre mujeres, que nos apoyemos. Así como yo las apoyo a todas y me parece perfecto que cada una lo transite como le parezca. Beso y abrazo a todas las mamás. Las entiendo. Yo también tengo días bajón, pero no los muestro acá. No todo lo que se ve en la tele es las 24 horas del día. No vamos a idealizar ninguna maternidad”.

LA NACION