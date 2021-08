Pampita contó por qué rechaza algunos canjes: “No se puede publicar todo”

A raíz de la enorme cantidad de seguidores que tienen en las redes sociales, los emprendedores y las distintas empresas buscan a los famosos para promocionar sus productos y servicios. Pero esas acciones, como todo, tiene sus límite. Desde su programa Pampita Online (Net TV), Pampita Ardohain (43) reveló que muchas veces rechaza algunos canjes publicitarios.

En las últimas semanas, tanto Candelaria Tinelli como Ivana Nadal tuvieron algunos problemas con canjes publicitarios. Para evitar atravesar una situación similar a la de esas celebridades, Pampita Ardohain reveló cuál es su postura a la hora de publicar productos en las redes sociales y cómo se lo comunica a quienes buscan enviarles prendas u otros bienes.

Este jueves, en el arranque de Pampita Online, Gabriel Oliveri adelantó que una famosa había adoptado la decisión de no recibir más canjes publicitarios porque un pijama que le habían enviado era del tamaño de una niña. A colación de su comentario, la modelo y conductora informó cuál es su política a la hora de promocionar productos.

Pampita contó por qué rechaza algunos canjes publicitarios

“Yo siempre aclaro, porque me quieren mandar regalos, ‘Mirá que no te puedo agradecer en redes’. Ahí me dicen: ‘Ah, bueno, te mando un saludo’, pero el regalo no me lo mandan”, aseguró Pampita entre risas.

Antes de presentar a otra de sus panelistas, Pampita aclaró por qué suele ser inflexible con aquellas productos a los que les cierra la puerta de sus redes sociales. “Está bueno aclararlo porque si no hay malos entendidos. Piensan que si te mandan algo vos lo vas a publicar y a veces no se puede publicar todo”, concluyó.

LA NACION